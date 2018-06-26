Общество 26.06.2018 12:25
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26.06.2018 12:25
Издевательством и пыткой называют поездку в автобусе №21 пассажиры, которые ежедневно вынуждены добираться этим общественным транспортом на работу и с работы. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, которые прислали любительское фото, автобус отправляется с железнодорожного вокзала с интервалом 20-25 минут и следует до поселка ГЭС. Примечательно также, что нет ни одной таблички на остановке с расписанием движения.
Уже у Красных казарм люди набиваются как селедки. Мамы обмахивают газетами детей, со взрослых пот течет ручьем. Открытые окна не спасают, потому что воздух раскален донельзя. На вопросы кондуктору, почему не включен кондиционер, отвечает: «Сломался».
«Ну так почините, почему транспорт выходит в рейс в такую жару без кондиционера?», - возмущаются люди. Кондуктор отвечает, что сама мучается в таких поездках и посоветовала пассажирам звонить в диспетчерскую.
Возмущению граждан нет предела. «Судя по всему, автобус с номером в836кк 134 совсем новый, - говорят они. – Но кому нужен такой транспорт, если кондиционеры сразу ломаются, а ехать здесь – испытание как для взрослых, так и для детей?». Они пожелали "хозяевам" автобуса, которые обещали комфортные поездки, испытать все их "прелести". "Может, тогда они поймут, что нельзя так относиться к людям", - заключили волгоградцы.
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