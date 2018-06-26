В Волгограде мэрии указали на недопустимость «двойных стандартов» к предпринимателям

Общество 26.06.2018 12:49
758 15
26.06.2018 12:49
Пока один индивидуальный предприниматель почти год ждал рассмотрения чиновниками горадминистрации заявления о размещении павильона в Краснооктябрьском районе, место, на которое он претендовал, отдали другому бизнесмену, несмотря на то, что тот заявил о своем желании позднее. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном УФАС, было рассмотрено заявление о бюрократической волоките, оставшегося без места предпринимателя, и выдано предупреждение администрации Волгограда о прекращении бездействия, что является нарушением антимонопольного законодательства.
Заявление предпринимателя на установку нестационарного торгового объекта, поданное в июле прошлого года, не рассмотрено до сих пор. При этом, пока заявление «гуляет по кабинетам», место на пересечение ул. им. маршала Еременко и ул. им. Пельше в начале этого года по непонятной причине было передано администрацией Волгограда другому предпринимателю, подавшему заявление позднее первого.
Как пояснил руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников: «Такое положение вещей недопустимо и квалифицировано нами как содержащее признаки нарушения администрацией Волгограда Закона о защите конкуренции (препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами). Согласно выданному предупреждению администрации Волгограда необходимо все-таки рассмотреть заявление первого предпринимателя и принять по нему решение в соответствии с действующим законодательством. Очень любопытно, что будет делать администрация, если окажется, что заявление предпринимателя, подавшего заявление первым, по результатам рассмотрения будет необходимо удовлетворить».
Реклама
Популярное по теме
В Волгограде египтяне ищут женщину-сувенир, но не Родину-мать 11-ый день чемпионата мира по футболу разукрасил Волгоград...
25.06.2018 20:17
17652 2
Невезучий болельщик из Англии: Волгоград-Сталинград поражает историей После выписки из волгоградской больницы скорой медицинской...
25.06.2018 15:23
10437 3
Болельщик из Нигерии признался в любви к Волгограду на языке йоруба Волгоград произвел неизгладимое впечатление на множество болельщиков, приехавших на матчи...
23.06.2018 15:08
4567 0
Губернатор Волгоградской области рассказал министру МВД России о борьбе с наркотиками26.06.2018 13:15
Пассажиры автобуса в Волгограде обливаются потом из-за неработающего кондиционера26.06.2018 12:25
В Волгоградской области производителя колбас уличили в торговле несвежей продукцией26.06.2018 10:42
В Волгограде египтяне ищут женщину-сувенир, но не Родину-мать25.06.2018 20:17
Невезучий болельщик из Англии: Волгоград-Сталинград поражает историей25.06.2018 15:23
В жарком Волгограде включат все фонтаны и польют дороги25.06.2018 14:21
Волгоградстат обрабатывает за год свыше 1 млн показателей25.06.2018 12:38
Более 150 человек посетило Волжский филиал компании AB InBev Efes25.06.2018 10:35
В Волгоградской области прокуратура нашла «дыры» в системе безопасности профучилища24.06.2018 15:49
На юге Волгограда вновь благоустроят парк после уголовного скандала24.06.2018 11:48
Волгоградцы хотят назвать парк у подножия Мамаева кургана в честь мундиаля24.06.2018 11:35
На Центральном рынке Волгограда после ремонта небывалый ажиотаж среди мясников24.06.2018 10:51
В Волгограде дореволюционным домам вернут былую красоту24.06.2018 10:14
В Волгограде военная кафедра в ВолГАУ станет доступной для студентов всех вузов области24.06.2018 08:36
Депутаты Волгоградской облдумы отказываются от взноса на капремонт23.06.2018 18:55
Реклама