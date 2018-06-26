Общество

В Волгограде мэрии указали на недопустимость «двойных стандартов» к предпринимателям

Общество 26.06.2018 12:49
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26.06.2018 12:49



Пока один индивидуальный предприниматель почти год ждал рассмотрения чиновниками горадминистрации заявления о размещении павильона в Краснооктябрьском районе, место, на которое он претендовал, отдали другому бизнесмену, несмотря на то, что тот заявил о своем желании позднее. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном УФАС, было рассмотрено заявление о бюрократической волоките, оставшегося без места предпринимателя, и выдано предупреждение администрации Волгограда о прекращении бездействия, что является нарушением антимонопольного законодательства.   
Заявление предпринимателя на установку нестационарного торгового объекта, поданное в июле прошлого года, не рассмотрено до сих пор. При этом, пока заявление «гуляет по кабинетам», место на пересечение ул. им. маршала Еременко и ул. им. Пельше в начале этого года по непонятной причине было передано администрацией Волгограда другому предпринимателю, подавшему заявление позднее первого.
Как пояснил руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников: «Такое положение вещей недопустимо и квалифицировано нами как содержащее признаки нарушения администрацией Волгограда Закона о защите конкуренции (препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами). Согласно выданному предупреждению администрации Волгограда необходимо все-таки рассмотреть заявление первого предпринимателя и принять по нему решение в соответствии с действующим законодательством. Очень любопытно, что будет делать администрация, если окажется, что заявление предпринимателя, подавшего заявление первым, по результатам рассмотрения будет необходимо удовлетворить».

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