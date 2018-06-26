Общество 26.06.2018 10:42
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26.06.2018 10:42
На предприятии ООО «Камышинские колбасы Соловьева» проверяющие обнаружили в холодильниках 70 кг вареной колбасы «Докторская» с отсутствием даты изготовления данной продукции на маркировке. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Россельхознадзора, также выявлено, что в холодильных камерах продукция, подготовленная к реализации, хранилась вплотную к стенам, без обязательных к соблюдению отступах в 30 см. ООО «Камышинские колбасы Соловьева» за нарушение законодательства привлечено к административной ответственности и оштрафовано.
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