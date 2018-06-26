Происшествия

В элеваторе в Волгоградской области нашли более 250 тонн зараженных семечек

Происшествия 26.06.2018 10:00
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26.06.2018 10:00



Более 250 тонн семян подсолнечника, хранившихся в Новониколаевском элеваторе, оказались заражены амброзией трехраздельной. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном управлении Россельхознадзора, сотрудники отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства выяснили, что карантинный сорняк был среди семян урожая 2016 года. Это подтвердил и протокол экспертизы. Сообщается также, что фирму оштрафовали за то, что информация о загрязнении семечек не была передана в Россельхознадзор.

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