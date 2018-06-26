ВОЛГОГРАД. /Корр. ТАСС Николай Сытарь/. Мастерица из Волгограда Елена Журавлева связала крючком куклы Мохаммеда Салаха, Артема Дзюбы, Криштиану Роналду и Лионеля Месси и готова в память о чемпионате мира подарить их знаменитым футболистам, если они им понравятся.

"Связала куклы футболистов тонким крючком - шириной спицы около 0,5-0,6 миллиметра. Лица выполнены мелкой бисерной иглой и нитью мулине, которую перед этим разделили на 5 частей. Эту идею я разработала самостоятельно <...> Футболисты получаются высотой от 19 до 22 сантиметров", - сказала ТАСС участница волгоградского проекта "Мастерская чудес" Елена Журавлева и добавила, что, если футболистам понравятся сделанные ею куклы, то она готова их подарить им на память о чемпионате мира в России.

"Все началось, когда в Волгограде приступили к строительству футбольной арены. Мой 11-летний сын, заядлый футбольный болельщик, попросил связать футболиста. Я долго упиралась, потому что боялась, что получится непохоже. Сын настоял, и я связала Роналду и Месси. Когда наша сборная победила, я сделала одного из лидеров команды - Артема Дзюбу, а сейчас, в преддверии матча с участием Мохаммеда Салаха в Волгограде, я сделала и его", - сказала Журавлева.