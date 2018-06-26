"Ротору-Волгограду" вернут прежнее название

Спорт 26.06.2018 09:15
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26.06.2018 09:15
Волгоградская команда будет именоваться "Ротором". Об этом ИА "Высота 102" сообщил Рохус Шох, председатель Федерации футбола Волгоградской области, член исполкома Российского футбольного союза. Напомним, клуб уже носил это название в период с 1974 по 2015 год.
Поменяют свои названия перед стартом следующего сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Владивостокский клуб "Луч-Энергия" и нижегородский "Олимпиец".
Клуб из Владивостока отбросит приставку и будет называться "Луч". "Олимпиец" с нового сезона будет переименован в "Нижний Новгород".
Первый тур ФНЛ сезона-2018/19 стартует 17 июля.
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