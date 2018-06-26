"Ротору-Волгограду" вернут прежнее название





Волгоградская команда будет именоваться "Ротором". Об этом ИА "Высота 102" сообщил Рохус Шох, председатель Федерации футбола Волгоградской области, член исполкома Российского футбольного союза. Напомним, клуб уже носил это название в период с 1974 по 2015 год.

Поменяют свои названия перед стартом следующего сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Владивостокский клуб "Луч-Энергия" и нижегородский "Олимпиец".

Клуб из Владивостока отбросит приставку и будет называться "Луч". "Олимпиец" с нового сезона будет переименован в "Нижний Новгород".

Первый тур ФНЛ сезона-2018/19 стартует 17 июля.



