Газетный киоск 26.06.2018 08:49
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26.06.2018 08:49
ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Известная своей немилосердностью мошка с Нижней Волги, каждое лето докучающая жителям Волгограда и успевшая громко заявить о себе в ходе двух матчей чемпионата мира по футболу, может принести и очевидную пользу. Власти Волгоградской области выразили надежду, что мелкое кровососущее насекомое повысит узнаваемость региона среди туристов и это в обозримом будущем положительно скажется на туристической сфере города.
"Посмотрите, сколько интересных идей появилось вокруг мошки: говорят, что из-за этого англичане [на матче со сборной Туниса на "Волгоград Арене" 18 июня] лучше бегали... Нас запомнили, и я считаю, что с туристической точки зрения это хорошо", - сказала заместитель председателя комитета по культуре Волгоградской области Оксана Маргиани, отметив, что в целом чемпионат мира позволит выявить те аспекты в имидже города, которые нуждаются в доработке.
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