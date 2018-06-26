



ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Известная своей немилосердностью мошка с Нижней Волги, каждое лето докучающая жителям Волгограда и успевшая громко заявить о себе в ходе двух матчей чемпионата мира по футболу, может принести и очевидную пользу. Власти Волгоградской области выразили надежду, что мелкое кровососущее насекомое повысит узнаваемость региона среди туристов и это в обозримом будущем положительно скажется на туристической сфере города.

"Посмотрите, сколько интересных идей появилось вокруг мошки: говорят, что из-за этого англичане [на матче со сборной Туниса на "Волгоград Арене" 18 июня] лучше бегали... Нас запомнили, и я считаю, что с туристической точки зрения это хорошо", - сказала заместитель председателя комитета по культуре Волгоградской области Оксана Маргиани, отметив, что в целом чемпионат мира позволит выявить те аспекты в имидже города, которые нуждаются в доработке.



