Мохамед Салах после матча в Волгограде пошел к врачу





















Отметим, что по итогам игры Саудовская Аравия-Египет Мохамед Салах был признан лучшим игроком матча. Он забил первый и единственный гол в ворота "зеленых ястребов", как мог старался спасти положение на поле. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу Саудовской Аравии.

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах в Волгограде после матча с футболистами Саудовской Аравии пошел к врачу. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", сообщил журналистам на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Эктор Купер. Наставник "фараонов" не пояснил, что именно произошло с Салахом, появления которого ждали журналисты.