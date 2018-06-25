Мохамед Салах после матча в Волгограде пошел к врачу

Спорт 25.06.2018 20:10
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25.06.2018 20:10
Нападающий сборной Египта Мохамед Салах в Волгограде после матча с футболистами Саудовской Аравии пошел к врачу. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", сообщил журналистам на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Эктор Купер. Наставник "фараонов" не пояснил, что именно произошло с Салахом, появления которого ждали журналисты.
Отметим, что по итогам игры Саудовская Аравия-Египет Мохамед Салах был признан лучшим игроком матча. Он забил первый и единственный гол в ворота "зеленых ястребов", как мог старался спасти положение на поле. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу Саудовской Аравии.
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