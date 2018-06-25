Спорт 25.06.2018 19:46
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25.06.2018 19:46
Болельщики, которые пришли сегодня на территорию фан-феста в Волгограде, чтобы поболеть за сборную Россию, после проигрыша команды футболистам Уругвая не впали в уныние и демонстрировали оптимизм. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», волгоградцы выражали уверенность, что в решающем поединке российские футболисты уж точно не подведут. Между тем, как отметил корреспондент ИА «Высота 102», уже после первого тайма некоторые болельщики потеряли интерес к происходящему на экране и стали покидать территорию фестиваля. Но большинство посетивших территорию фан-феста все-таки не пожалели о том, как провели сегодняшний вечер и признались, что и дальше будут поддерживать сборную России.
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