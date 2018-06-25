Тренер Саудовской Аравии считает победу в Волгограде заслуженной





















В свою очередь тренер проигравшей команды Эктор Купер отметил, что сборная Египта прекрасно провела первый тайм, была готова к игре, но результат разочаровал. Зато он отметил, что футболисты выложились физически. Журналистов интересовало, почему на пресс-конференцию не пришел лучший игрок этого матча Мохамед Салах. Тренер ответил, что футболист пошел к врачу. Комментируя слухи о возможном уходе Салаха из сборной, наставник сказал: "Не думаю, что такое возможно". На вопрос, повлияла ли на египетского нападающего волгоградская жара, Купер ответил, что Салах провел сегодня прекрасный матч.













В целом игру египетской сборной на ЧМ-2018 тренер назвал неплохой. Для обеих команд матч на "Волгоград Арене" стал последним на этом чемпионате мира по футболу. Сборные Саудовской Аравии и Египта не смогли выйти из группы и возвращаются домой.

Тренер сборной Саудовской Аравии Антонио Пицци на послематчевой пресс-конференции назвал победу над египтянами заслуженной, сообщает ИА "Высота 102". Сегодня Саудовская Аравия обыграла сборную Египта на "Волгоград Арене" со счетом 2:1. Наставник "зеленых ястребов" отметил, что в России национальную сборную Саудовской Аравии принимали очень хорошо, в том числе и в Волгограде. Высказался тренер и о волгоградской жаре, сообщив, что к ней пришлось приспосабливаться, но проблем из-за этого не возникло. Все журналисты, которые смогли задать свой вопрос, поздравляли тренера Саудовской Аравии и футболистов с успехом на последнем для сборной матче в групповом турнире на ЧМ-2018. Пицци отметил, что команда сделала все, что могла и, главное, приняла участие в чемпионате.