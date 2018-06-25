В Волгограде египтяне ищут женщину-сувенир, но не Родину-мать

Общество 25.06.2018 20:17
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25.06.2018 20:17
11-ый день чемпионата мира по футболу разукрасил Волгоград в ярко-красные тона. Болельщиков из Египта в алых футболках и костюмах фараонов можно было встретить и тут, и там. И лишь изредка в округе стадиона прогуливались фанаты в зеленых футболках из Саудовской Аравии. Команды этих двух стран сегодня сошлись в поединке на стадионе «Волгоград Арена», который, как известно, закончился со счетом 2:1 в пользу Саудовской Аравии. Испепеляющая жара перед началом матча несколько уморила гостей города, но тем не менее общению со съемочной группой ИА «Высоты 102» каждый из наших собеседников был рад. В чем Волгоград превзошел даже российскую столицу по уровню подготовки к мундиалю? Что за сувенир под названием «женщина-мать» ищут египтяне, при условии, что это не главный символ Волгограда?... И в чем главное отличие русских от потомков фараонов? Ответы на эти вопросы – в видеоматериале «Высоты 102».
Ранее в замешательстве из-за русских подарков в городе-герое оказались исландцы. А вот англичан в аэропорту Волгограда потряс музыкальный сюрприз. Тунисцы - самые эмоциональные из всех болельщиков - оказались не готовы к встрече с москитами.
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