Третий матч ЧМ-2018 на «Волгоград Арене» собрал около 37 тысяч человек

Спорт 25.06.2018 18:39
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25.06.2018 18:39
Третий матч на «Волгоград Арене» в рамках ЧМ-2018 стал самым малочисленным по посещаемости - 36823 зрителя. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальные данные. Напомним, рекорд по посещаемости нового стадиона в Волгограде был побит на матче Англия-Тунис - 41064 человека. На игру сборных Исландии и Нигерии, которая стала второй в рамках ЧМ, посетило уже 40904 зрителя.
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