Происшествия 25.06.2018 18:43
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25.06.2018 18:43
В отделении №2 совхоза "ВолгаДон" Береславского сельского поселения Калачевского района люди вторые сутки кричат "SOS". Как сообщила ИА Высота 102" жительница этого небольшого населенного пункта,в 40-градусную жару они остались без капли воды.А среди них есть дети, пожилые люди, инвалиды. В связи с выходным днем, объявленным в день матча ЧМ, дозвониться до руководства поселения жители не смогли. Как рассказала депутат Береславского поселения Наталия Заброда, с трудом удалось выяснить у коммунальных служб, что в связи с многочисленными жалобами жителей отделения №2 совхоза "ВолгаДон" на нерегулярную подачу воды решено было поменять два насоса, качающих воду в населенный пункт. "По всей видимости, насосы оказались очень мощными, а трубы слишком старыми для напора. Случилось два прорыва на линии, которые коммунальщики пока не могут устранить. Удивляет то, что никто не предупредил жителей об авариях, никто не позаботился о подвозе воды на период ремонта. Жители позвонили в МЧС и попросили оказать им экстренную помощь", -- говорит местный депутат.
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