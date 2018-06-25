Волгоградский болельщик расстался с шапкой-«удачей» после пропущенных двух мячей сборной России





Юрист из Волгограда Роберт Шайгу, который пришел сегодня поболеть за сборную России на территорию фан-феста, эмоционально отреагировал на пропущенные два мяча в ворота сборной России. Как передает корреспондент ИА «Высота 102», Роберт в расстроенных чувствах снял с себя необычный головной убор в виде двухглавого орла, который он сооружал в течение двух месяцев специально для этой игры. По словам юриста, этот шедевр он сделал из синтетической ткани и поролона. И надеялся, что необычная «шапка» принесет удачу нашим футболистам. Когда сборная России ушла на перерыв со счетом 0:2, Роберт Шайгу с грустным видом снял с себя «орла». При этом он старался не отчаиваться и все равно предрек нашей сборной победу со счетом 5:2.









Студенты из Эквадора, которые учатся в Волгоградском медуниверситете, Эдвин Тоакиза и Клевер Рочина тоже болеют за сборную России. "Но пусть счет будет 2:2, чтобы никому не было обидно", - считает Эдвин.



