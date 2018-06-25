Спорт 25.06.2018 17:37
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25.06.2018 17:37
В Волгограде болельщики продолжают прибывать на территорию фан-феста, где собираются любители футбола, чтобы поддержать сборную России. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», по примерным оценкам, сейчас количество людей на территории фестиваля болельщиков – около 12-15 тысяч человек, что меньше, чем было во время матча сборной России и Египта. Возможно, болельщиков сегодня меньше из-за жары. Хотя, как только появились тучи, народ стал подтягиваться. Напомним, матч сборных России и Египта в фан-фесте смотрели 25 тысяч любителей футбола. Сегодня среди болельщиков – в основном волгоградцы и жители других российских городов, они пришли с российскими флагами. На последнем матче нашей сборной было немало и иностранцев. Пропущенные два гола в ворота сборной России пока не очень расстроили фанатов – они надеются, что наши футболисты возьмут реванш. Правда, прогноз одного из фанатов – победа сборной России со счетом 9:0 – уже не сбылся.
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