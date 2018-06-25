Спорт 25.06.2018 17:13
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25.06.2018 17:13
“Волгоград Арена» может поставить антирекорд по посещаемости. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на трибунах остаётся множество свободных мест. Большой активности не наблюдается и на входе на «Волгоград Арену», на территории стадиона люди стоят в очереди к Забиваке для фотоссессии. Самыми заметными являются болельщики сборной Египта, многие надели футболки с именем Мохаммеда Салаха, который заявлен в основном составе команды на предстоящий матч. И, как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», он выйдет на поле.
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