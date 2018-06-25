Здравоохранение

В Волгоградской области онкобольному врачи не выписывали рецепты на лекарства

Здравоохранение 25.06.2018 16:32
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25.06.2018 16:32

Жителю Новоаннинского района приходилось покупать жизненнонеобходимые препараты за свои деньги. Как сообщила ИА «Высота 102»  помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, пациент обратился с жалобой в прокуратуру Новоаннинского района. Мужчина является инвалидом 2-й группы по онкологическому заболеванию и с 2016 года состоит на соответствующем учете в ГБУЗ «Новоаннинская ЦРБ». Вместе с тем, с момента назначения ряда препаратов инвалиду фактически некоторые лекарства не выдавались, в связи с чем он был вынужден приобретать их за свой счет.  По результатам проверки прокуратура предъявила иск о взыскании в пользу больного потраченных средств на лекарства. Кроме того, в решении суда указывается на незаконное бездействие Новоаннинской ЦРБ, где не оформляли рецепты  на получение препаратов.  Сейчас инвалид обеспечен необходимыми лекарствами, также в его пользу взысканы денежные средства, ранее потраченные им на покупку препаратов.

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