В Волгоградской области онкобольному врачи не выписывали рецепты на лекарства

Жителю Новоаннинского района приходилось покупать жизненнонеобходимые препараты за свои деньги. Как сообщила ИА «Высота 102» помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, пациент обратился с жалобой в прокуратуру Новоаннинского района. Мужчина является инвалидом 2-й группы по онкологическому заболеванию и с 2016 года состоит на соответствующем учете в ГБУЗ «Новоаннинская ЦРБ». Вместе с тем, с момента назначения ряда препаратов инвалиду фактически некоторые лекарства не выдавались, в связи с чем он был вынужден приобретать их за свой счет. По результатам проверки прокуратура предъявила иск о взыскании в пользу больного потраченных средств на лекарства. Кроме того, в решении суда указывается на незаконное бездействие Новоаннинской ЦРБ, где не оформляли рецепты на получение препаратов. Сейчас инвалид обеспечен необходимыми лекарствами, также в его пользу взысканы денежные средства, ранее потраченные им на покупку препаратов.



