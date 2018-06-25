К четырем годам и двум месяцам колонии общего режима приговорил Волгоградский областной суд Даниила Щелчкова за мошенничество с покупкой квартиры. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, Щелчков и его пока неизвестные сообщники узнали о продаже дорогой квартиры в одном из домов на улице Чуйкова. Сообщник, представившись потенциальным покупателем, встретился с представителем продавца и, осмотрев квартиру, заявил, что хочет ее купить. А также гарантировал выполнение условий договора купли-продажи. Затем Щелчков, под видом доверенного лица покупателя, убедил представителя продавца подписать акт приема-передачи квартиры до получения денежных средств, на что тот согласился. Затем документы передали в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области. Там жилплощадь зарегистрировали на ООО “Близкий друг”, аффилированному Щелчкову.

Денег за жилье хозяин элитной квартиры так и не получил. За это Центральный районный суд приговорил Щелчкова к четырем годам колонии общего режима. Посчитав назначенное наказание слишком мягким, прокурор обжаловал приговор. В результате срок был увеличен на 2 месяца.



