Расследования

В Волгограде квартирный мошенник получил 50 месяцев колонии за отъем элитной квартиры

Расследования 25.06.2018 16:16
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25.06.2018 16:16

К четырем годам и двум месяцам колонии общего режима приговорил Волгоградский областной суд Даниила Щелчкова за мошенничество с покупкой квартиры. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, Щелчков и его пока неизвестные сообщники узнали о продаже дорогой квартиры в одном из домов на улице Чуйкова. Сообщник, представившись потенциальным покупателем, встретился с представителем продавца и, осмотрев квартиру, заявил, что хочет ее купить. А также гарантировал выполнение условий договора купли-продажи. Затем Щелчков, под видом доверенного лица покупателя, убедил представителя продавца подписать акт приема-передачи квартиры до получения денежных средств, на что тот согласился. Затем документы передали в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области. Там жилплощадь зарегистрировали на ООО “Близкий друг”, аффилированному  Щелчкову. 
Денег за жилье хозяин элитной квартиры так и не получил. За это Центральный районный суд приговорил Щелчкова к четырем годам колонии общего режима. Посчитав назначенное наказание слишком мягким, прокурор обжаловал приговор. В результате срок был увеличен на 2 месяца.

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