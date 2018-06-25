Публичные облачные сервисы «Ростелекома» вошли в топ-3





«Ростелеком» вошел в топ-3 поставщиков решений IaaS (инфраструктура как сервис) на российском рынке публичных облачных сервисов по итогам 2017 года. Исследование проводило аналитическое агентство "ТМТ Консалтинг". Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании оператора.

«Ростелеком» впервые был включен в рейтинг ведущих поставщиков публичных облачных сервисов и сразу занял в нем третье место по объему решений IaaS в структуре российского рынка IaaS.

В течение 2016-2017 годов «Ростелеком» приступил к реализации стратегии, направленной на трансформацию компании в ведущего поставщика цифровых сервисов. Одной из задач стало развитие облачных сервисов, что позволило «Ростелекому» совершить прорыв в сегменте IaaS и войти в список лидеров отрасли.