Телеком

Публичные облачные сервисы «Ростелекома» вошли в топ-3

Телеком 25.06.2018 16:00
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25.06.2018 16:00


«Ростелеком» вошел в топ-3 поставщиков решений IaaS (инфраструктура как сервис) на российском рынке публичных облачных сервисов по итогам 2017 года. Исследование проводило аналитическое агентство "ТМТ Консалтинг". Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании оператора.
«Ростелеком» впервые был включен в рейтинг ведущих поставщиков публичных облачных сервисов и сразу занял в нем третье место по объему решений IaaS в структуре российского рынка IaaS.
В течение 2016-2017 годов «Ростелеком» приступил к реализации стратегии, направленной на трансформацию компании в ведущего поставщика цифровых сервисов. Одной из задач стало развитие облачных сервисов, что позволило «Ростелекому» совершить прорыв в сегменте IaaS и войти в список лидеров отрасли.

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