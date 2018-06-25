Происшествия

В Волгограде “Lexus” подрезал трамвай

Происшествия 25.06.2018 15:59
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25.06.2018 15:59


ДТП с участием трамвая и дорогой иномарки случилось сегодня днем в Дзержинском районе. Как стало известно  ИА “Высота 102”, в 15:09 на остановке “36 школа” в трамвай маршрута №2 врезался  “Lexus”. По предварительным данным, водитель иномарки не уступил дорогу электротранспорту. Пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Движение трамваев на маршруте № 2 не прерывалось - составы разворачиваются через депо №2, не доходя до конечной две остановки. Однако очевидцы сообщают о пробке на дороге. 


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