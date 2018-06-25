Спорт

Наследный принц Саудовской Аравии не замечен на матче в Волгограде

Спорт 25.06.2018 17:29
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25.06.2018 17:29



Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман аль-Сауд вопреки ожиданиям не появился в vip-ложе на стадионе "Волгоград Арена" среди почётных гостей матча Саудовская Аравия - Египет. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальные данные, за игрой «зелёных ястребов» и египтян наблюдают посол Египта в России Ихаб Наср, генеральный секретарь FIFA Фатма Самура и другие официальные лица, но наследного принца Саудовской Аравии нет.
Напомним, что Мухаммед бен Салман аль-Сауд, по сообщению некоторых СМИ, ехал в Волгоград спецпоездом. Либо информация оказалась недостоверной, либо планы принца изменились.
Напомним, наследный принц Саудовской Аравии присутствовал на церемонии открытия ЧМ по футболу в России и на первом матче, который прошел между сборными России и Саудовской Аравии. Тогда команда "зеленых ястребов" проиграла россиянам со счетом 0:5. Уругваю Саудовская Аравия также уступила (0:1). В Волгограде, как сообщил тренер сборной, команда намерена показать хороший футбол. Напомним, футболисты Саудовской Аравии, как и сборная Египта, не смогли выйти из группы и после матча в Волгограде покинут чемпионат.
Фото: Twitter сборной Саудовской Аравии

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