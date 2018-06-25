В жарком Волгограде включат все фонтаны и польют дороги

Общество 25.06.2018 14:21
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25.06.2018 14:21
Обеспечить работу фонтанов, поливочных систем с целью сохранения комфортных условий для жителей в условиях экстремально высоких температур - такое поручение городским властям сегодня дал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщили в администрации региона. Губернатор отметил, что по прогнозу синоптиков предстоящая неделя будет жаркой. "На территории Волгоградской области ожидается температура выше 40 градусов. В связи с этим необходимо обеспечить на всей территории региона безусловное выполнение норм особого противопожарного режима, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Привести, при необходимости, в готовность силы и средства, в том числе резервные, на случай осложнения ситуации. Скорректировать режим пребывания детей в детских оздоровительных лагерях с минимизацией пребывания на открытом солнце и сокращением физических нагрузок. Усилить работу медицинских служб по контролю за спортивными мероприятиями".
Также, по его словам, необходимо завершить работу по оборудованию мест организованного пляжного отдыха, с купанием или без него, на территории всех муниципальных образований, в том числе в детских оздоровительных лагерях, где места пляжного отдыха предусмотрены. Особое внимание уделять обеспечению безопасности людей на водных объектах, пляжах, в том числе в сфере надзора за маломерными судами и другими плавсредствами". Губернатор напомнил комитету транспорта о необходимости осуществлять контроль за передвижением большегрузов по дорогам в период высоких температур. В Волгограде, отметил глава региона, необходимо обеспечить постоянный пролив водой основных автодорог, в том числе Первой, Второй и Третьей продольных магистралей.
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