



Несмотря на то, что до начала матча сборных Саудовской Аравии и Египта остается меньше 2 часов, - напомним, он начнется в 17.00 на стадионе «Волгоград-Арена», - многочисленные российские и иностранные болельщики уже начали прибывать на место. Как сообщает ИА «Высота 102», в мемориальном парке они обсуждают предстоящую игру, которая, по обещанию главных тренеров команд, должна стать яркой, зрелищной и запоминающейся, хотя шансы на плей-офф потеряны. Напомним, команды проиграли сборным России и Уругвая, которые проведут сегодняшнюю встречу в Самаре.

Доставляют болельщиков дополнительные автобусы-шаттлы, которые начали работать уже с утра. От перехватывающих парковок, аэропорта и железнодорожного вокзала для зрителей матча регулярно курсируют бесплатные автобусы-шаттлы с конечной остановкой «Стадион». Весь общественный транспорт перешел на усиленный режим работы: скоростные трамваи курсируют в границах станций «Ельшанка» и «ТРК «Европа Сити Молл», интервал движения - около 3 минут. После завершения матча от стадиона сразу же после загрузки будут отходить шаттлы, скоростной трамвай, троллейбусные и автобусные маршруты. Организованы также дополнительные рейсы электропоездов в южную часть города. Сегодня, в день матча, по муниципальным маршрутам работает более 500 единиц общественного транспорта.



