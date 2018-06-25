От Сталинграда - до Великой Победы

Фильм из Волгограда - «Воинский эшелон» отметили призами

От Сталинграда - до Великой Победы 25.06.2018 13:55
363 0
25.06.2018 13:55

Документальный фильм «Воинский эшелон» получил Диплом победителя Фестиваля в номинации «За освещение темы, посвященной увековечиванию памяти защитников Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны, правоохранительных органов» и специальный приз «Ника» за лучшую операторскую работу.


Фильм рассказывает о специальном историко-патриотическом проекте, осуществленном музеем-заповедником «Сталинградская битва» совместно с Приволжской железной дорогой. Он создан кинематографистами из Волжского по заказу Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея.
«Этот замечательный совместный проект был осуществлен бескорыстно, по порыву души. Он стал настоящим большим подарком нашим людям, особенно живущим на малых станциях. Создана хорошая традиция на будущее. Надеемся, что и на следующий год ретро-поезд снова отправится в путь», — отметил директор музея-заповедника «Сталинградская битва», председатель Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества Алексей Васин. 
Напомним, что «Воинский эшелон» состоял из действующего паровоза Эр 797-41, вагона-теплушки и пяти железнодорожных платформ с образцами военной техники периода Великой Отечественной войны. Их предоставил музей-заповедник «Сталинградская битва» в преддверии Дня Победы. Поезд посетил 25 станций Саратовского, Волгоградского и Астраханского регионов Приволжской железной дороги. Пребывание состава на каждой из них сопровождалось концертами, рассказами о подвиге железнодорожников в годы Великой Отечественной войны, об истории создания и боевом применении представленной военной техники.
Справка:
Фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России», организованный Всероссийской Государственной телерадиокомпанией в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 – 2020 годы», прошел двадцать первый раз.
Жюри рассмотрело 116 радио и 212 телевизионных программ, присланных из всех уголков нашей страны – от Калининграда до Дальнего Востока и от Мурманска до республик Северного Кавказа.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Успей купить квартиру от застройщика в ЖК Альбатрос (8442) 498-819

МИнБанк отмечает праздник спорта выдачей памятных купюр

Профнастил для забора дл=2м - 450руб/шт. (8442)95-50-05

Заключения экспертиз норм.актов обладминистрации, СПО
Популярное по теме
Останки защищавшего Сталинград 19-летнего солдата перезахоронят в Ставрополье Сегодня останки красноармейца Ивана Ватулина,...
22.06.2018 12:34
948 2
Волгоградские юнармейцы возложили цветы к бюстам солдата и маршала Сегодня школьники Колобовской средней школы Ленинского района возложили...
22.06.2018 16:41
839 0
В Волгоградской области появятся памятные знаки в местах массовых расстрелов евреев в период Сталинградской битвы Памятные знаки будут установлены в четырех населенных пунктах...
22.06.2018 11:02
794 0
От Сталинграда - до Великой Победы
22.06.2018 16:41
От Сталинграда - до Великой Победы 22.06.2018 16:41
2758 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
22.06.2018 12:34
От Сталинграда - до Великой Победы 22.06.2018 12:34
1406 2 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
22.06.2018 11:02
От Сталинграда - до Великой Победы 22.06.2018 11:02
939 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
21.06.2018 06:07
От Сталинграда - до Великой Победы 21.06.2018 06:07
2666 17 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
15.06.2018 17:09
От Сталинграда - до Великой Победы 15.06.2018 17:09
5500 3 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.06.2018 13:53
От Сталинграда - до Великой Победы 08.06.2018 13:53
6934 4 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
05.06.2018 20:14
От Сталинграда - до Великой Победы 05.06.2018 20:14
3287 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
16.05.2018 20:30
От Сталинграда - до Великой Победы 16.05.2018 20:30
24125 21 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
10.05.2018 17:30
От Сталинграда - до Великой Победы 10.05.2018 17:30
5145 1 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
10.05.2018 10:33
От Сталинграда - до Великой Победы 10.05.2018 10:33
3410 4 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
09.05.2018 20:49
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2018 20:49
2615 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
09.05.2018 15:08
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2018 15:08
5340 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
09.05.2018 11:56
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2018 11:56
5668 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
09.05.2018 09:19
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2018 09:19
10883 22 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
09.05.2018 06:50
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2018 06:50
1858 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:57
В Астрахани начала гибнуть рыбаСмотреть фотографии
14:21
В жарком Волгограде включат все фонтаны и польют дорогиСмотреть фотографии
13:55
Фильм из Волгограда - «Воинский эшелон» отметили призамиСмотреть фотографии
13:32
В семействе Easy Смузи появились новые фруктово-овощные миксыСмотреть фотографии
13:18
В Волгоград прибывают полупустые поезда с болельщикамиСмотреть фотографии
12:54
В Волгограде болельщики забронировали все места в спортбарах из-за сборной РоссииСмотреть фотографии
12:53
Болельщик-велосипедист из Египта перед матчем сборной в Волгограде пересел на поездСмотреть фотографии
12:47
Волгоградские болельщики проверят предсказание козы-экстрасенса на исход матча Россия - Уругвай Смотреть фотографии
12:38
Волгоградстат обрабатывает за год свыше 1 млн показателейСмотреть фотографии
10:43
Новая версия столкновения легковушки и поезда "Москва-Душанбе" в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:30
В Самаре предлагают объявить день матча выходным, как в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:29
В Волгограде в лесопарковой зоне наводят марафетСмотреть фотографии
05:59
Медучреждения Волгоградской области задолжали за лекарства Смотреть фотографии
18:14
На севере Волгограда столкнулись поезд “Москва-Душанбе” и легковушкаСмотреть фотографии
17:18
В Волгограде Саудовская Аравия намерена красиво завершить ЧМ-2018Смотреть фотографии
15:49
В Волгоградской области прокуратура нашла «дыры» в системе безопасности профучилищаСмотреть фотографии
15:11
Для капитана сборной Египта в Волгограде слишком жаркоСмотреть фотографии
12:59
Травмированного в ДТП английского болельщика вывезли из Волгограда спецбортомСмотреть фотографии
11:48
На юге Волгограда вновь благоустроят парк после уголовного скандалаСмотреть фотографии
11:35
Волгоградцы хотят назвать парк у подножия Мамаева кургана в честь мундиаляСмотреть фотографии
11:24
Журналисты Russia Today в Волгограде: Сборные Египта и Саудовской Аравии покажут красивый футболСмотреть фотографии
11:02
Вне политики и предрассудков: иностранные гости Волгограда больше не верят европейским СМИCмотреть видео
10:51
На Центральном рынке Волгограда после ремонта небывалый ажиотаж среди мясниковСмотреть фотографии
10:10
Гражданин Исландии поблагодарил кардиологов Волгограда за помощь и вниманиеСмотреть фотографии
09:19
Британское правосудие наказало четырех болельщиков, нарушивших нормы морали на ЧМ в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:36
В Волгограде военная кафедра в ВолГАУ станет доступной для студентов всех вузов областиСмотреть фотографии
08:11
Волгоградстат назвал лучшие места для заработкаСмотреть фотографии
23:03
Руководители полигона «Комус» в Волгоградской области искали консенсус с экологамиСмотреть фотографииCмотреть видео
22:30
Жителей Волгограда зовут окунуться в детствоСмотреть фотографии
20:44
Футболисты Саудовской Аравии прилетели в Волгоград на матч с египтянамиСмотреть фотографии
Реклама
 