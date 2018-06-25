Фильм из Волгограда - «Воинский эшелон» отметили призами

Документальный фильм «Воинский эшелон» получил Диплом победителя Фестиваля в номинации «За освещение темы, посвященной увековечиванию памяти защитников Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны, правоохранительных органов» и специальный приз «Ника» за лучшую операторскую работу.









Фильм рассказывает о специальном историко-патриотическом проекте, осуществленном музеем-заповедником «Сталинградская битва» совместно с Приволжской железной дорогой. Он создан кинематографистами из Волжского по заказу Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея.

«Этот замечательный совместный проект был осуществлен бескорыстно, по порыву души. Он стал настоящим большим подарком нашим людям, особенно живущим на малых станциях. Создана хорошая традиция на будущее. Надеемся, что и на следующий год ретро-поезд снова отправится в путь», — отметил директор музея-заповедника «Сталинградская битва», председатель Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества Алексей Васин.

Напомним, что «Воинский эшелон» состоял из действующего паровоза Эр 797-41, вагона-теплушки и пяти железнодорожных платформ с образцами военной техники периода Великой Отечественной войны. Их предоставил музей-заповедник «Сталинградская битва» в преддверии Дня Победы. Поезд посетил 25 станций Саратовского, Волгоградского и Астраханского регионов Приволжской железной дороги. Пребывание состава на каждой из них сопровождалось концертами, рассказами о подвиге железнодорожников в годы Великой Отечественной войны, об истории создания и боевом применении представленной военной техники.

Справка:

Фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России», организованный Всероссийской Государственной телерадиокомпанией в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 – 2020 годы», прошел двадцать первый раз.

Жюри рассмотрело 116 радио и 212 телевизионных программ, присланных из всех уголков нашей страны – от Калининграда до Дальнего Востока и от Мурманска до республик Северного Кавказа.