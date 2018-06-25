Экономика

В семействе Easy Смузи появились новые фруктово-овощные миксы

Экономика 25.06.2018 13:32 Реклама
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25.06.2018 13:32


Компания «Сады Придонья» выпустила два новых вкуса в ассортиментной линейке Easy Смузи. Обе новинки – фруктово-овощной микс с сельдереем и овощной микс с имбирем, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, производятся с использованием собственного сырья компании: натурального пюре яблок, свеклы и сельдерея. Богатый и насыщенный вкус новинкам придают экстракты пряных трав, натуральное пюре сладкого перца, имбирь.
Easy Смузи выпускаются в удобной уникальной для рынка РФ упаковке 250 мл с отвинчивающейся крышечкой. Это здоровый перекус в любой ситуации – на работе и учебе, во время прогулки или занятий спортом. Все 6 вкусов (три овощных и три фруктовых) линейки не содержат добавленного сахара, и благодаря высокому содержанию растворимых и нерастворимых пищевых волокон (от 20 до 40% дневной нормы в одной порции 250 мл), быстро и надежно утоляют голод.
«Специалисты нашей компании создавали рецептуры новых вкусов, с учётом сочетаемости всех используемых ингредиентов, — говорит начальник управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. — Мы уверены, что овощные новинки Easy Смузи по достоинству оценят все приверженцы здорового образа жизни».
Результаты исследований ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» показали, что миксы Easy Смузи на фруктовой, овощной и овощефруктовой основе с добавлением злаковых компонентов «…являются источником пищевых волокон, что позволяет их отнести к продуктам здорового питания». 
«Ни один из производителей в России не предлагает подобного продукта, более того, доступная цена позволяет абсолютно всем потребителям включить Easy Смузи в свой ежедневный рацион питания. Новые вкусы скоро появятся в торговых точках», – заверяют в пресс-службе.

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