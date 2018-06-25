



Двадцатый арбитражный апелляционный суд, расположенный в Туле, отказался признавать недействительными договоры страхования квартир в волгоградском ЖК «Парк Европейский». Как сообщает ИА «Высота 102», страховой компании «Респект» не удалось обжаловать решение суда первой инстанции. Постановление апелляционного суда вступило в силу, но может быть обжаловано в арбитражном суде Центрального округа в течение двух месяцев. В качестве третьих лиц участниками судебного процесса выступают инспекция Госстройнадзора по Волгоградской области и свыше 200 дольщиков, квартиры которых были застрахованы.

В феврале текущего года арбитражный суд Рязанской области, в которой зарегистрирована страховая фирма, отказал ей в исковых требованиях к волгоградскому застройщику. «Респект» настаивает на том, что «Орион» обманул его, поскольку при заключении договоров якобы скрыл наличие судебных исков в свой адрес. Вместе с тем, арбитражный суд указал на то, что страховая компания также была обязана проявлять расторопность и осмотрительность при проверке своего контрагента.

Напомним, строительство жилого комплекса «Парк Европейский» в Кировском районе Волгограда стартовало в 2012 году. Застройщиком выступила фирма «Орион», входящая в группу компаний «Квартстрой». Окончательно стройка встала в 2016 году, когда из 28 домов было введено в эксплуатацию только четыре. По 13 многоэтажкам застройщик привлек средства дольщиков в объеме 1,2 млрд рублей. Всего в рядах добросовестных приобретателей квартир в ЖК «Парк Европейский» - 1394 человека. По факту хищения свыше 400 млн рублей при строительстве объекта было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого выступили топ-менеджеры компании-застройщика.

В декабре 2017 года стало известно о том, что ЖК «Парк «Европейский» достроит новая компания – «Пересвет-Юг». Этот же строительный холдинг завершает возведение еще одного объекта «Квартстроя» - ЖК «Доминант». Одной из проблем с достройкой этих объектов являлось урегулирование вопросов со «Сбербанком», который является залогодержателем квартир в строящихся домах. В мае текущего года между ООО «СК «Пересвет-Юг» и ПАО «Сбербанк» было достигнуто соглашение. В итоге, строительная компания приобрела права требования к предыдущему застройщику «Доминанта». На площадку «Парка Европейского» новый застройщик обещает зайти после завершения в текущем году работ на «Доминанте».















