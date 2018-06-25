Общество 25.06.2018 15:23
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25.06.2018 15:23
После выписки из волгоградской больницы скорой медицинской помощи №25, перед тем как спецбортом улететь домой, болельщик из Англии все-таки успел увидеть в Волгограде главные достопримечательности. В этом Кристиану Тейлору помогли журналисты ИА «Высота 102». Еще во время общения в больничной палате англичанин - обычный учитель истории и чуть ли не самый невезучий болельщик, который не смог попасть на «Волгоград Арену» из-за аварии, очень сокрушался, что так и не увидит Мамаев курган, Волгу и музей - панораму «Сталинградская битва». В конечном итоге было решено помочь человеку - тем более что, несмотря на травмы, мистер Тейлор был настроен решительно. Для него было очень важно побывать в тех местах, где проходила великая битва. В отличие от многих иностранцев, Крис Тейлор, как историк, владеет предметом. В итоге английский болельщик при помощи ИА «Высота 102» увидел в Волгограде не только отличное медучреждение. Подробности - в видеоматериале.
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