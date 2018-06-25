Волгоградские болельщики проверят предсказание козы-экстрасенса на исход матча Россия - Уругвай

Спорт 25.06.2018 12:47
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25.06.2018 12:47
Питомица самарского зоопарка - коза Забияка, признанная оракулом результатов матчей мирового первенства, предсказала победу сборной России в сегодняшнем матче с Уругваем. Как заявили в российском туристическом союзе, сообщает ИА «Высота 102», в ходе сеанса перед козой поставили три миски, обозначающие возможный исход турнира (победа России, Уругвая или ничью) с морковью, капустой и яблоками. Через какое-то время местный оракул направился к тарелке, обозначенной российским флагом, что обеспечило россиянам статус фаворита в грядущей игре мундиаля.
Напомним, встреча команд России и Уругвая состоится в Самаре сегодня, 25 июня. Волгоградские болельщики начнут собираться в фан-зоне на набережной заблаговременно, как и в предыдущие матчи. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, который накануне проинспектировал работу площадки фестиваля болельщиков FIFA, только за 10 дней фестиваль посетили почти 300 тысяч человек и популярность стартовавшего 14 июня чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ с каждым днем только растет. Тысячи поклонников футбола со всего мира высоко оценивают уровень подготовки и проведения ЧМ в Волгограде, особо отмечая гостеприимство, радушие и доброжелательность жителей, волонтеров, добровольцев, величие и красоту волжской земли, особую значимость Сталинградской Победы, - подчеркнули в пресс-службе обладминистрации.
Напомним также, что в регионе дни проведения встреч сборных на «Волгоград Арене» объявлены выходными, что дает дополнительную возможность для жителей окунуться в атмосферу футбольного праздника, провести время с семьей и друзьями.
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