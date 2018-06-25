В Волгоград прибывают полупустые поезда с болельщиками





В Волгоград из Москвы прибывают поезда с болельщиками. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», пассажирские составы – полупустые, в основном заполнены российскими болельщиками. Например, на первом сегодняшнем поезде из Москвы, который прибыл на железнодорожный вокзал, любителей футбола из Египта не набралось и трех десятков. Между тем, ранее в транспортном комитете ЧМ-2018 неоднократно обращались к болельщикам с просьбой сообщать об отказе от забронированных мест в поездах, так как в очереди ожидания находится еще очень много болельщиков. Так, благодаря сознательным любителям футбола, удалось воспользоваться услугами бесплатных поездов 16 тысячам болельщиков.

Тем не менее, многие фанаты из Египта и Саудовской Аравии приехали в Волгоград заранее, к тому же большая часть воспользовалась самолетами. Тем не менее, фестиваля эмоций и национального колорита на Привокзальной площади, как, например, это было в день матча между сборными Англии и Туниса, не наблюдается. Возможно, из-за жары, а, может, из-за того, что предстоящий поединок сборных Египта и Саудовской Аравии не станет решающим для футболистов этих стран, которые уже выбывают из чемпионата. Впрочем, ранее представители сборных на пресс-конференции заявляли, что намерены закончить выступление на мундиале, продемонстрировав красивую игру.



