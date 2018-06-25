Болельщик-велосипедист из Египта перед матчем сборной в Волгограде пересел на поезд

Спорт 25.06.2018 12:53
1340 2
25.06.2018 12:53
Поездом прибыл сегодня из Москвы в Волгоград египетский болельщик Мохамед Нофаль, который стал знаменит тем, что поехал в Россию на чемпионат мира по футболу на велосипеде, сообщает ИА "Высота 102". Как стало известно информагентству, большой поклонник футбола привез двухколесного друга с собой. На велосипеде Мохамед Нофаль намерен передвигаться по городу-герою. Домой он планирует вернуться спецрейсом из Волгограда вместе с египетской сборной.
На межконтинентальный пробег египтянина вдохновила сборная Египта, которая впервые за 28 лет вышла в групповой этап ЧМ. Как известно, египтяне не смогли выйти в 1/8 финала, уступив Уругваю (0:1), а затем сборной России (1:3). После игры с Саудовской Аравией, которая пройдет сегодня на "Волгоград Арене", египетская сборная покинет ЧМ и вернется в Каир.
Несмотря на то, что исход матча уже не повлияет на положение сборной Египта в группе, египетские болельщики поддерживают сборную своей страны до конца. На игру в Волгоград они прибывают преимущественно на самолетах и поездах.
Фото из личного архива Мохамеда Нофаля
Реклама
Популярное по теме
Футболисты Саудовской Аравии прилетели в Волгоград на матч с египтянами Несколько минут назад в аэропорту Волгограда...
23.06.2018 20:44
10221 0
24.06.2018 15:11
7231 0
23.06.2018 16:28
5658 0
В Волгоград прибывают полупустые поезда с болельщиками25.06.2018 13:18
В Волгограде болельщики забронировали все места в спортбарах из-за сборной России25.06.2018 12:54
Волгоградские болельщики проверят предсказание козы-экстрасенса на исход матча Россия - Уругвай25.06.2018 12:47
В Самаре предлагают объявить день матча выходным, как в Волгограде25.06.2018 10:30
В Волгограде Саудовская Аравия намерена красиво завершить ЧМ-201824.06.2018 17:18
Для капитана сборной Египта в Волгограде слишком жарко24.06.2018 15:11
Журналисты Russia Today в Волгограде: Сборные Египта и Саудовской Аравии покажут красивый футбол24.06.2018 11:24
Футболисты Саудовской Аравии прилетели в Волгоград на матч с египтянами23.06.2018 20:44
Сборная Египта прилетела из Грозного в Волгоград23.06.2018 16:28
В Волгограде наставник сборной Нигерии сделал вызов футболистам Аргентины22.06.2018 22:01
"Оракул" из Нигерии предрек счет в поединке своей сборной с Исландией - 2:022.06.2018 19:55
Матч Исландия-Нигерия в Волгограде не смог побить рекорд по посещаемости22.06.2018 19:35
Президент FIFA на «Волгоград Арене» наблюдает за игрой Исландии и Нигерии22.06.2018 18:19
У "Волгоград Арены" автобусы сборных Исландии и Нигерии встретили аплодисментами22.06.2018 16:40
Очередные тренировочные сборы «Ротора-Волгоград» будут стоить бюджету более 3 миллионов рублей22.06.2018 08:56
Реклама