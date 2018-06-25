Болельщик-велосипедист из Египта перед матчем сборной в Волгограде пересел на поезд









Поездом прибыл сегодня из Москвы в Волгоград египетский болельщик Мохамед Нофаль, который стал знаменит тем, что поехал в Россию на чемпионат мира по футболу на велосипеде, сообщает ИА "Высота 102". Как стало известно информагентству, большой поклонник футбола привез двухколесного друга с собой. На велосипеде Мохамед Нофаль намерен передвигаться по городу-герою. Домой он планирует вернуться спецрейсом из Волгограда вместе с египетской сборной.

На межконтинентальный пробег египтянина вдохновила сборная Египта, которая впервые за 28 лет вышла в групповой этап ЧМ. Как известно, египтяне не смогли выйти в 1/8 финала, уступив Уругваю (0:1), а затем сборной России (1:3). После игры с Саудовской Аравией, которая пройдет сегодня на "Волгоград Арене", египетская сборная покинет ЧМ и вернется в Каир.

Несмотря на то, что исход матча уже не повлияет на положение сборной Египта в группе, египетские болельщики поддерживают сборную своей страны до конца. На игру в Волгоград они прибывают преимущественно на самолетах и поездах.

Фото из личного архива Мохамеда Нофаля