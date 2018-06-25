Федеральные новости 25.06.2018 11:26
567 2
25.06.2018 11:26
Национальная служба новостей, 24 июня 2018 года
Государству необходимо принять меры для справедливого распределения пенсионных накоплений среди родственников гражданина в случае его смерти до достижения возроста выхода на заслуженный отдых. С такой инициативой на пресс-конференции НСН выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров в связи с предполагаемым увеличением пенсионного возраста.
«Для гражданина должна быть честность и ясность в отношениях с государством - как во время жизни, так и после смерти. Необходимо дать наследникам право выбора: либо похоронить достойно за счёт государства, я предлагаю определить сумму порядка 40 – 50 тысяч рублей, либо получить фиксированную выплату, которая напрямую зависит от совокупной зарплаты, которую человек получил за всю свою жизнь. В России сейчас 36 регионов из 85, где средняя продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет. Для этих субъектов Федерации данный законопроект станет наиболее актуальным», - отметил на пресс-конференции НСН Владимир Петров.
Правительство РФ предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Законопроект внесён в Государственную думу.
http://nsn.fm/hots/deputat-gosudarstvo-dolzhno-obespechit-posmertnuyu-spravedlivost.html
Реклама
Популярное по теме
Волга, Мамаев курган и добрые люди: как встретил Волгоград иностранных болельщиков ЧМ ВОЛГОГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Тысячи болельщиков...
22.06.2018 09:26
2117 6
Около 1,7 тыс. уругвайских болельщиков посетят матч ЧМ Россия САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Порядка 1,7 тыс. уругвайских...
25.06.2018 10:21
1715 0
Депутат: Государство обязано обеспечить посмертную справедливость Национальная служба новостей, 24 июня 2018 года ...
25.06.2018 11:26
545 2
Около 1,7 тыс. уругвайских болельщиков посетят матч ЧМ Россия25.06.2018 10:21
Федеральные новости 25.06.2018 10:21
1717 Обсудить
Волга, Мамаев курган и добрые люди: как встретил Волгоград иностранных болельщиков ЧМ22.06.2018 09:26
Федеральные новости 22.06.2018 09:26
2900 6 Обсудить
Реклама