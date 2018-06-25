Депутат: Государство обязано обеспечить посмертную справедливость





Национальная служба новостей, 24 июня 2018 года

Государству необходимо принять меры для справедливого распределения пенсионных накоплений среди родственников гражданина в случае его смерти до достижения возроста выхода на заслуженный отдых. С такой инициативой на пресс-конференции НСН выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров в связи с предполагаемым увеличением пенсионного возраста.

«Для гражданина должна быть честность и ясность в отношениях с государством - как во время жизни, так и после смерти. Необходимо дать наследникам право выбора: либо похоронить достойно за счёт государства, я предлагаю определить сумму порядка 40 – 50 тысяч рублей, либо получить фиксированную выплату, которая напрямую зависит от совокупной зарплаты, которую человек получил за всю свою жизнь. В России сейчас 36 регионов из 85, где средняя продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет. Для этих субъектов Федерации данный законопроект станет наиболее актуальным», - отметил на пресс-конференции НСН Владимир Петров.

Правительство РФ предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Законопроект внесён в Государственную думу.

http://nsn.fm/hots/deputat-gosudarstvo-dolzhno-obespechit-posmertnuyu-spravedlivost.html