Волгоградстат обрабатывает за год свыше 1 млн показателей





«Без статистики вообще не жизнь... так, каторга». Эта известная фраза из советского кинофильма посвящена работникам статистики, которые отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, на 300 сотрудников, работающих с отчетностью, приходится более 46 тысяч организаций, филиалов и других обособленных подразделений и более 61 тысячи индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Волгоградской области. За год каждым специалистом обрабатывается более 140 тысяч показателей, а всего объем выходной информации по Волгоградстату за 2017 год составил 105 млн показателей.

В ведомстве напомнили, что история российской государственной статистики началась в 1811 году, когда императорским манифестом Александра I было учреждено министерство полиции, в составе которого было образовано статистическое отделение.



