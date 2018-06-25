Спорт 25.06.2018 12:54
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25.06.2018 12:54
В спортбарах и на открытых площадках в Волгограде от ресторанов забронированы все места для просмотра матча сборных России и Уругвая, который начнется сегодня в 17-00. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», который обзвонил питейные заведения города, заявки на бронирование стали массово поступать после победы россиян в поединке с футболистами из Египта. «Народ поверил, что наши могут побеждать, и заказали все места – нет ни одного свободного», - рассказывали владельцы спортбаров. Большой наплыв болельщиков ожидается сегодня и на фанфесте. Организаторы предлагают приходить туда пораньше, чтобы расположиться с удобством и занять «сидячие» места – на ступеньках набережной.
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