



В спортбарах и на открытых площадках в Волгограде от ресторанов забронированы все места для просмотра матча сборных России и Уругвая, который начнется сегодня в 17-00. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», который обзвонил питейные заведения города, заявки на бронирование стали массово поступать после победы россиян в поединке с футболистами из Египта. «Народ поверил, что наши могут побеждать, и заказали все места – нет ни одного свободного», - рассказывали владельцы спортбаров. Большой наплыв болельщиков ожидается сегодня и на фанфесте. Организаторы предлагают приходить туда пораньше, чтобы расположиться с удобством и занять «сидячие» места – на ступеньках набережной.



