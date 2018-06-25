Происшествия

Новая версия столкновения легковушки и поезда "Москва-Душанбе" в Волгограде

Происшествия 25.06.2018 10:43
2971 1
25.06.2018 10:43


Причиной столкновения пассажирского поезда и легковушки стала техническая неисправность легкового авто. Об этом ИА "Высота 102" рассказал пассажир легковушки Алексей Копченко. По словам мужчины, авария произошла из-за отказавших тормозов. "На подъезде к переезду "провалилась" педаль тормоза. Чтобы не врезаться в остановившуюся впереди машину, водителю пришлось свернуть в сторону. Скорость изначально была около 40 км/час, поэтому столкновение с железнодорожным составом прошло по-касательной", - сказал Алексей. 
Напомним, в воскресенье около половины первого дня на железнодорожном переезде на перегоне Спартановка - Мечетка "KIA" выехала на железнодорожные пути перед приближающимся поездом "Москва-Душанбе". Машинист локомотива экстренно затормозил, но становить состав уже не оставалось времени. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Сам поезд был задержан на 14 минут. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Успей купить квартиру от застройщика в ЖК Альбатрос (8442) 498-819

МИнБанк отмечает праздник спорта выдачей памятных купюр

Профнастил для забора дл=2м - 450руб/шт. (8442)95-50-05

Заключения экспертиз норм.актов обладминистрации, СПО
Популярное по теме
На севере Волгограда столкнулись поезд “Москва-Душанбе” и легковушка Пассажирский поезд и легковая машина столкнулись в Тракторозаводском...
24.06.2018 18:14
6619 0
Новая версия столкновения легковушки и поезда "Москва-Душанбе" в Волгограде Причиной столкновения пассажирского поезда и легковушки стала техническая...
25.06.2018 10:43
2225 1
После взрыва на газовой заправке в Камышине Волгоградской области ужесточили требования к водителям В Волгограде на газозаправочных станциях у водителей проверяют...
24.06.2018 10:49
1338 0
Происшествия
24.06.2018 18:14
Происшествия 24.06.2018 18:14
7767 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.06.2018 11:26
Происшествия 24.06.2018 11:26
1393 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.06.2018 10:50
Происшествия 24.06.2018 10:50
1506 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.06.2018 10:49
Происшествия 24.06.2018 10:49
1621 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.06.2018 12:51
Происшествия 21.06.2018 12:51
7039 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.06.2018 22:06
Происшествия 20.06.2018 22:06
5382 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.06.2018 18:48
Происшествия 20.06.2018 18:48
2501 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.06.2018 18:38
Происшествия 20.06.2018 18:38
2336 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.06.2018 13:07
Происшествия 20.06.2018 13:07
4708 14 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.06.2018 10:32
Происшествия 19.06.2018 10:32
3080 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.06.2018 20:30
Происшествия 18.06.2018 20:30
6562 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.06.2018 15:12
Происшествия 18.06.2018 15:12
3079 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.06.2018 11:37
Происшествия 18.06.2018 11:37
2130 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.06.2018 08:43
Происшествия 18.06.2018 08:43
3614 13 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.06.2018 16:18
Происшествия 16.06.2018 16:18
7303 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:57
В Астрахани начала гибнуть рыбаСмотреть фотографии
14:21
В жарком Волгограде включат все фонтаны и польют дорогиСмотреть фотографии
13:55
Фильм из Волгограда - «Воинский эшелон» отметили призамиСмотреть фотографии
13:32
В семействе Easy Смузи появились новые фруктово-овощные миксыСмотреть фотографии
13:18
В Волгоград прибывают полупустые поезда с болельщикамиСмотреть фотографии
12:54
В Волгограде болельщики забронировали все места в спортбарах из-за сборной РоссииСмотреть фотографии
12:53
Болельщик-велосипедист из Египта перед матчем сборной в Волгограде пересел на поездСмотреть фотографии
12:47
Волгоградские болельщики проверят предсказание козы-экстрасенса на исход матча Россия - Уругвай Смотреть фотографии
12:38
Волгоградстат обрабатывает за год свыше 1 млн показателейСмотреть фотографии
10:43
Новая версия столкновения легковушки и поезда "Москва-Душанбе" в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:30
В Самаре предлагают объявить день матча выходным, как в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:29
В Волгограде в лесопарковой зоне наводят марафетСмотреть фотографии
05:59
Медучреждения Волгоградской области задолжали за лекарства Смотреть фотографии
18:14
На севере Волгограда столкнулись поезд “Москва-Душанбе” и легковушкаСмотреть фотографии
17:18
В Волгограде Саудовская Аравия намерена красиво завершить ЧМ-2018Смотреть фотографии
15:49
В Волгоградской области прокуратура нашла «дыры» в системе безопасности профучилищаСмотреть фотографии
15:11
Для капитана сборной Египта в Волгограде слишком жаркоСмотреть фотографии
12:59
Травмированного в ДТП английского болельщика вывезли из Волгограда спецбортомСмотреть фотографии
11:48
На юге Волгограда вновь благоустроят парк после уголовного скандалаСмотреть фотографии
11:35
Волгоградцы хотят назвать парк у подножия Мамаева кургана в честь мундиаляСмотреть фотографии
11:24
Журналисты Russia Today в Волгограде: Сборные Египта и Саудовской Аравии покажут красивый футболСмотреть фотографии
11:02
Вне политики и предрассудков: иностранные гости Волгограда больше не верят европейским СМИCмотреть видео
10:51
На Центральном рынке Волгограда после ремонта небывалый ажиотаж среди мясниковСмотреть фотографии
10:10
Гражданин Исландии поблагодарил кардиологов Волгограда за помощь и вниманиеСмотреть фотографии
09:19
Британское правосудие наказало четырех болельщиков, нарушивших нормы морали на ЧМ в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:36
В Волгограде военная кафедра в ВолГАУ станет доступной для студентов всех вузов областиСмотреть фотографии
08:11
Волгоградстат назвал лучшие места для заработкаСмотреть фотографии
23:03
Руководители полигона «Комус» в Волгоградской области искали консенсус с экологамиСмотреть фотографииCмотреть видео
22:30
Жителей Волгограда зовут окунуться в детствоСмотреть фотографии
20:44
Футболисты Саудовской Аравии прилетели в Волгоград на матч с египтянамиСмотреть фотографии
Реклама
 