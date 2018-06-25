Происшествия 25.06.2018 10:43
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25.06.2018 10:43
Причиной столкновения пассажирского поезда и легковушки стала техническая неисправность легкового авто. Об этом ИА "Высота 102" рассказал пассажир легковушки Алексей Копченко. По словам мужчины, авария произошла из-за отказавших тормозов. "На подъезде к переезду "провалилась" педаль тормоза. Чтобы не врезаться в остановившуюся впереди машину, водителю пришлось свернуть в сторону. Скорость изначально была около 40 км/час, поэтому столкновение с железнодорожным составом прошло по-касательной", - сказал Алексей.
Напомним, в воскресенье около половины первого дня на железнодорожном переезде на перегоне Спартановка - Мечетка "KIA" выехала на железнодорожные пути перед приближающимся поездом "Москва-Душанбе". Машинист локомотива экстренно затормозил, но становить состав уже не оставалось времени. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Сам поезд был задержан на 14 минут.
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