Общество

Более 150 человек посетило Волжский филиал компании AB InBev Efes

Общество 25.06.2018 10:35 Реклама
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25.06.2018 10:35



С 10 по 25 июня 2018 года на филиале компании AB InBev Efes в г. Волжский проходила Всероссийская акция «Открытые пивоварни – 2018», в рамках которой любой желающий, достигший совершеннолетия, мог посетить производство и своими глазами увидеть, как варится пиво, а также узнать историю возникновения и развития пивоварения, множество интересных фактов о культуре его ответственного потребления.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, за эти две недели в гостях у волжских пивоваров побывало свыше 150 посетителей.  
Экскурсии начинались с вводной презентации о компании и инструктажа по технике безопасности. Затем экскурсанты посещали все основные подразделения пивоваренного завода: от варочного участка до линий розлива, где поэтапно знакомились с производством пива. Все желающие могли также продегустировать готовую продукцию компании AB InBev Efes.
Несмотря на завершение ежегодной акции «Открытые пивоварни», проходившей на Филиале компании AB InBev Efes в г. Волжский,  двери пивоваров остаются открытыми. Ведь реализуемый в рамках корпоративной социальной программы Better World («Лучший мир») проект «Промышленный туризм» по-прежнему ждет гостей на экскурсии по заводу.
Как отметил исполнительный директор Филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский Игорь Валерьевич Гайдым: «Мы дарим людям не только качественный напиток из хмеля и солода, мы не просто варим и продаем его, но и формируем культуру его потребления. Акция «Открытые пивоварни» и наш корпоративный проект «Промышленный туризм» – это прекрасная возможность узнать много интересного об одном из древнейших напитков человечества, развеять бытующие о нем мифы, приобщиться к богатой истории и высокой культуре, связанной с его производством и потреблением». 

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