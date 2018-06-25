Более 150 человек посетило Волжский филиал компании AB InBev Efes









С 10 по 25 июня 2018 года на филиале компании AB InBev Efes в г. Волжский проходила Всероссийская акция «Открытые пивоварни – 2018», в рамках которой любой желающий, достигший совершеннолетия, мог посетить производство и своими глазами увидеть, как варится пиво, а также узнать историю возникновения и развития пивоварения, множество интересных фактов о культуре его ответственного потребления.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, за эти две недели в гостях у волжских пивоваров побывало свыше 150 посетителей.

Экскурсии начинались с вводной презентации о компании и инструктажа по технике безопасности. Затем экскурсанты посещали все основные подразделения пивоваренного завода: от варочного участка до линий розлива, где поэтапно знакомились с производством пива. Все желающие могли также продегустировать готовую продукцию компании AB InBev Efes.

Несмотря на завершение ежегодной акции «Открытые пивоварни», проходившей на Филиале компании AB InBev Efes в г. Волжский, двери пивоваров остаются открытыми. Ведь реализуемый в рамках корпоративной социальной программы Better World («Лучший мир») проект «Промышленный туризм» по-прежнему ждет гостей на экскурсии по заводу.

Как отметил исполнительный директор Филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский Игорь Валерьевич Гайдым: «Мы дарим людям не только качественный напиток из хмеля и солода, мы не просто варим и продаем его, но и формируем культуру его потребления. Акция «Открытые пивоварни» и наш корпоративный проект «Промышленный туризм» – это прекрасная возможность узнать много интересного об одном из древнейших напитков человечества, развеять бытующие о нем мифы, приобщиться к богатой истории и высокой культуре, связанной с его производством и потреблением».