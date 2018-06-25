Около 1,7 тыс. уругвайских болельщиков посетят матч ЧМ Россия

Федеральные новости 25.06.2018 10:21
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25.06.2018 10:21
САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Порядка 1,7 тыс. уругвайских болельщиков посетят матч чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и России. Об этом журналистам сообщили в департаменте информационной политики Самарской области.
"Около 1,7 тыс. уругвайских болельщиков посетят матч Россия - Уругвай", - сказали в департаменте.
Всего стадион "Самара-Арена", на котором пройдет матч, вмещает почти 45 тыс. человек.
Встреча сборных России и Уругвая состоится 25 июня, начало - 17:00 мск. После двух туров обе сборные обеспечили себе места в 1/8 финала чемпионата мира, одержав по две победы.
Фото с сайта http://progorodsamara.ru
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