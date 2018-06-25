Астрахань

В Астрахани гибнет рыба

Астрахань 25.06.2018 14:57
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25.06.2018 14:57


Астраханская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту массовой гибели в районе поселка АЦКК. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». «Прокуратурой и органами контроля с привлечением специализированной лаборатории осуществлён выезд на место обнаружения скопления погибшей рыбы, в ходе которого произведён осмотр и отобраны пробы образцов для установления причин гибели. Органам контроля даны поручения о проведении осмотра берегов выше по течению Волги. Ход проверки поставлен на контроль», – сообщили в ведомстве. 
Сейчас специалисты  КаспНИРХа изучают пробы воды и грунта, взятые на месте выброса рыбы. По словам  доктора географических наук, декана геолого-географического факультета АГУ Александра  Бармина, причин может быть много. Это и зарастание зелёной водорослью воды, нехватка кислорода, это может быть связано с работой водоотделителя, так как в этом районе очень большое течение. Также там могли быть и сети. Мог быть и выброс с теплохода. В любом случае, для того чтобы понять, что случилось на самом деле, необходимо проведение экспертизы, в частности анализа рыбы. «Или это был яд, или нехватка кислорода, или гельминты, предположим. При этом в районе АЦКК подобное явление происходит не в первый раз. Два года тому назад было тоже самое – мор рыбы», – отметил эксперт.


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