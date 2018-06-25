Здравоохранение

Медучреждения Волгоградской области задолжали за лекарства

Здравоохранение 25.06.2018 05:59
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25.06.2018 05:59


Свыше 80 судебных исков с начала 2018 года подано ГУП «Волгофарм» к медучреждениям региона за поставленные лекарства и оказанные услуги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт арбитражного суда области, многие из центральных районных больниц, а также городских клиник до сих пор не могут расплатиться по контрактам, заключенным еще в прошлом году. К примеру, с Фроловской ЦРБ государственная аптечная сеть пытается взыскать свыше 700 тысяч рублей, с клинической станции скорой помощи, расположенной в Волгограде, - 1 млн рублей, с ГБУЗ «Городская больница №1 имени Фишера» - 2 млн рублей.
Среди должников фармацевтической компании оказалась и «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области». Недавно вступило в силу решение арбитража о взыскании с ГКУ 11,5 млн рублей задолженности по контракту за оказание услуг по хранению, учету, доставке и отпуску лекарственных препаратов, лечебного питания по льготному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан. С учетом неустойки и госпошлин общая сумма к взысканию с госучреждения возросла еще на 430 тысяч рублей. Соответственно, и для остальных больниц судебные тяжбы по истребованию задолженностей оборачиваются дополнительными тратами.
Напомним, в конце мая  информагентство сообщало о проблеме волгоградки, которая не могла получить бесплатно жизненно важное лекарство – инсулин. Первый вице-президент и председатель регионального отделения Всероссийского общества онкогематологии "Содействие" Андрей Солодовников, комментируя ситуацию, тогда заявил, что в регионе последние три года бюджетное финансирование лекарственного обеспечения льготников составляет порядка 50% от потребностей. Поэтому многие пациенты вынуждены искать различные возможности, чтобы получить гарантированные государством бесплатные жизненно необходимые лекарства. «Онкологическим пациентам, которым нередко нужны лекарства на сумму от 500 тысяч рублей и выше на месяц лечения, поможет только обращение в суд. Это длительный процесс, но другой альтернативы у льготников при дефиците бюджетных средств нет», - заключил эксперт.

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