Происшествия 24.06.2018 18:14
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24.06.2018 18:14
Пассажирский поезд и легковая машина столкнулись в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Приволжской РЖД, на железнодорожном переезде на перегоне Спартановка - Мечетка в 12:37 автомобиль “KIA” выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом “Москва-Душанбе”. Машинист локомотива экстренно затормозил, однако из-за небольшого расстояния столкновения было неизбежным. Но в результате ЧП поезд был задержан на 14 минут.
Сообщается также, что причиной ДТП стало грубое нарушение водителем легковушки правил дорожного движения.
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