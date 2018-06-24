Для капитана сборной Египта в Волгограде слишком жарко

Предматчевая пресс-конференция сборной Египта на "Волгоград Арене" собрала меньше представителей СМИ, чем это было несколькими днями ранее, когда в городе-герое находилась сборная Англии. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня на вопросы СМИ ответили главный тренер Эктор Купер и капитан сборной Египта, играющий в позиции вратаря, Эссам аль-Хадари.

Капитан египтян сказал, что сборная хочет завершить ЧМ на мажорной ноте и хорошо сыграть для всего народа Египта. Отметил он и то, что Волгоград - замечательный город, хотя сегодня здесь жарко - "даже слишком жарко".

Наставник египетской сборной Эктор Купер заявил, что серьезных изменений в составе команды не предвидится. Отвечая на вопрос о слухах относительно конфликтов в команде, он сказал, что если нет никаких доказательств, то и комментировать здесь нечего. Также он отметил, что команде потребовалось время, чтобы оправиться после поражения в игре со сборной России.

"Мохамед Салах имеет колоссальное значение для нашей команды. Если бы он мог играть на полной скорости , то это было бы нашим козырем", - заявил Эктор Купер.

В целом во время встречи с журналистами наставник египтян был очень уклончив. Он уходил от ответов на вопросы о состоянии дел в сборной и пребывании команды, в том числе и Мохамеда Салаха, в Грозном.

После пресс-конференции египетская команда провела открытую тренировку на поле "Волгоград Арены".