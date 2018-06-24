На юге Волгограда вновь благоустроят парк после уголовного скандала

Общество 24.06.2018 11:48
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24.06.2018 11:48
В Красноармейском районе Волгограда подрядчик приступает к благоустройству парка «Юбилейный». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, работы начинаются с восстановления дорожного покрытия. За обновление этой зеленой зоны в марте 2018 года проголосовали сами горожане.
Согласно проекту, территорию площадью 5,2 гектара по улице 50 лет Октября в границах улиц Фадеева и Вучетича поделят на две тематические зоны. Одна из них будет оформлена в стиле Севастопольской набережной и станет ее своеобразным продолжением, вторая будет выдержана в современном стиле. Здесь появятся тротуарные и велодорожки со светоотражающими элементами, лавочки и урны, выполненные из металла, камеры видеонаблюдения. Изюминкой станет лабиринт из живой изгороди. Вдоль пешеходных дорожек специалисты разобьют цветочные клумбы, высадят новые деревья, кустарники и газон. Для ухода за зелеными насаждениями проложат порядка 500 погонных метров автоматической системы полива. Прошлым летом в парке «Юбилейный» открылся плоскостной фонтан.
Напомним, четыре года назад уже предпринималась попытка отремонтировать парк «Юбилейный». Тогда на его обновление было выделено 20 млн рублей. Заказчиком работ выступала некоммерческая организация «Фонд социально-культурного развития Красноармейского района Волгограда». Как позже выяснилось, объем выполненных работ оказался завышен и подрядчик по своему усмотрению распорядился 2 млн рублей. По крайней мере, так полагали правоохранительные органы, возбудившие уголовное дело. Расследованием дела о мошенничестве занималось СУ СКР по региону. В итоге, коммерсант Александр Мунин, выполнявший работы, получил 7 лет колонии общего режима. Впоследствии приговор был отменен, а дело направлено на повторное рассмотрение. В настоящее время Мунин снова является подсудимым.
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