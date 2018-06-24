Общество 24.06.2018 11:35
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24.06.2018 11:35
В Волгограде продолжается конкурс на лучшее название новому парку, открытому 14 июня у подножия главной высоты России.. За несколько дней голосования поступило несколько десятков заявок, рассказали ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда.
Горожане предлагают назвать парк в честь реки Волги, а также присвоить имя, связанное с проходящим в эти дни в Волгограде мундиалем. Напомним, конкурс на лучшее название нового паркового комплекса, расположенного у подножия Мамаева кургана, проходит в два этапа. В ходе первого все желающие могут предложить свои версии названия нового парка через специальную форму голосования на сайте по ссылке: http://www.volgadmin.ru/d/Branches/Smi/ParkQuiz . Отправить свой вариант также возможно по электронной почте: [email protected] .
На основе полученных предложений будет сформирован перечень вариантов для общегородского голосования. Название, которое выберут большинство волгоградцев и гостей города, присвоят парку.
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