



59-летний болельщик-гражданин Исландии выписан из Волгоградской клинической больницы № 25, куда он был доставлен накануне матча сборных Нигерии и Исландии с жалобами на острые боли в области сердца. Как ранее сообщало ИА "Высота 102", в медучреждение его госпитализировали из гостиницы усадьбы "Сосновый бор" с подозрением на инфаркт миокарда. После проведенного обследования диагноз был уточнен - острый коронарный синдром. Гостю

из Исландии провели операцию по стентированию, курс по реабилитации. На момент выписки состояние исландца кардиологи оценили как удовлетворительное, выдав свои рекомендации по дальнейшему лечению.