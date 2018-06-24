Спорт
Кирилл Сидоренко (слева) и Михаил Кондаков

Журналисты Russia today в Волгограде: Сборные Египта и Саудовской Аравии покажут красивый футбол

Спорт 24.06.2018 11:24
650 0
24.06.2018 11:24

В Волгоград продолжают прибывать вместе с болельщиками российские и иностранные журналисты для освещения матча Египет-Саудовская Аравия, который состоится на стадионе "Волгоград-Арена"  завтра, в понедельник, 25 июня. 
Сегодня утром поезд Москва-Волгоград доставил съемочную группу журналистов арабской редакции Russia tuday,  в составе которой - корреспондент телеканала Анна Книшенко, оператор Михаил Кондаков и продюсер Кирилл Сидоренко.  
Вместе с ними прибыли и египетские болельщики. 
Анна Книшенко(четвертая слева) с болельщиками
24июня11:24
Анна Книшенко(четвертая слева) с болельщиками
Как сообщила ИА "Высота 102"   Анна  Книшенко,  несмотря на вылет из группы сборных Египта и Саудовской Аравии, интерес к матчу в Волгограде у арабской аудитории телеканала огромен.  "Мы убеждены, что, несмотря на поражение в группе А сборных Египта и Саудовской Аравии, обе команды будут играть красиво, покажут настоящий футбол и доставят истинное наслаждение болельщикам всего мира", - сказала Анна. 
По ее словам, огромное количество болельщиков прибывают в Волгоград из Каира. Среди них  очень много врачей, которых объединил в социальных сетях известный в столице Египта доктор и призвал своих коллег приехать город на Волге, чтобы выразить любовь сборной своей страны и всеобщему любимцу, лидеру  команды, нападающему Мохаммеду Салаху. "Я бы отметила, что  у вас в городе соберется целый консилиум известных арабскому миру медиков, которые очень любят футбол", - отметила журналист Анна Книшенко. 
Болельщики из Египта на волгоградском вокзале
24июня11:24
Болельщики из Египта на волгоградском вокзале
Анна поделилась своими фотографиями, сделанными во время эфиров, посвященных мундиалю из студии Russia tuday  на Манежной площади в Москве и подчеркнула, что команда их телеканала работает на только в студии, но и путешествует по городам, где проходят важные для их аудитории матчи ЧМ-2018. "Вместе с болельщиками мы переезжаем из города в город, и вот сегодня мы у вас. Очень надеемся показать нашей аудитории Волгоград, болельщиков, спортсменов, атмосферу настоящего праздника, который царит и в Волгограде, и в других городах России. Анна подчеркнула, что их  телеканал, ведущий круглосуточное вещание на арабском языке, смотрят миллионы зрителей. 






Обсудить
Поделиться
Реклама

Успей купить квартиру от застройщика в ЖК Альбатрос (8442) 498-819

МИнБанк отмечает праздник спорта выдачей памятных купюр

Профнастил для забора дл=2м - 450руб/шт. (8442)95-50-05

Заключения экспертиз норм.актов обладминистрации, СПО
Популярное по теме
Футболисты Саудовской Аравии прилетели в Волгоград на матч с египтянами Несколько минут назад в аэропорту Волгограда...
23.06.2018 20:44
10089 0
Волгоград: Болельщики Исландии не боятся мошки и уверены в победе своей команды Сегодня вечером аэропорт Волгограда встречает болельщиков...
21.06.2018 20:43
6871 0
Сборная Египта прилетела из Грозного в Волгоград Сегодня сборная Египта прилетела в Волгоград...
23.06.2018 16:28
5658 0
Спорт
23.06.2018 20:44
Спорт 23.06.2018 20:44
10209 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
23.06.2018 16:28
Спорт 23.06.2018 16:28
5736 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
22.06.2018 22:01
Спорт 22.06.2018 22:01
5465 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
22.06.2018 19:55
Спорт 22.06.2018 19:55
2814 1 Обсудить

0
Далее
Спорт
22.06.2018 19:35
Спорт 22.06.2018 19:35
2141 2 Обсудить

0
Далее
Спорт
22.06.2018 18:19
Спорт 22.06.2018 18:19
2745 5 Обсудить

0
Далее
Спорт
22.06.2018 16:40
Спорт 22.06.2018 16:40
2870 5 Обсудить

0
Далее
Спорт
22.06.2018 08:56
Спорт 22.06.2018 08:56
1157 10 Обсудить

0
Далее
Спорт
21.06.2018 20:43
Спорт 21.06.2018 20:43
10582 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
21.06.2018 18:53
Спорт 21.06.2018 18:53
1948 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
21.06.2018 17:23
Спорт 21.06.2018 17:23
3828 4 Обсудить

0
Далее
Спорт
21.06.2018 13:26
Спорт 21.06.2018 13:26
3836 6 Обсудить

0
Далее
Спорт
21.06.2018 12:15
Спорт 21.06.2018 12:15
1835 6 Обсудить

0
Далее
Спорт
21.06.2018 12:08
Спорт 21.06.2018 12:08
3410 16 Обсудить

0
Далее
Спорт
20.06.2018 18:31
Спорт 20.06.2018 18:31
4360 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:59
Травмированного в ДТП английского болельщика вывезли из Волгограда спецбортомСмотреть фотографии
11:48
На юге Волгограда вновь благоустроят парк после уголовного скандалаСмотреть фотографии
11:35
Волгоградцы хотят назвать парк у подножия Мамаева кургана в честь мундиаляСмотреть фотографии
11:26
В центре Волгограда столкнулись маршрутка 7 "к" и "ВАЗ"Смотреть фотографии
11:24
Журналисты Russia today в Волгограде: Сборные Египта и Саудовской Аравии покажут красивый футболСмотреть фотографии
11:02
Вне политики и предрассудков: иностранные гости Волгограда больше не верят европейским СМИCмотреть видео
10:51
На Центральном рынке Волгограда после ремонта небывалый ажиотаж среди мясниковСмотреть фотографии
10:50
В Волгограде у заправки загорелась машина с сеном
10:49
После взрыва на газовой заправке в Камышине Волгоградской области ужесточили требования к водителямСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде дореволюционным домам вернут былую красотуСмотреть фотографии
10:10
Гражданин Исландии поблагодарил кардиологов Волгограда за помощь и вниманиеСмотреть фотографии
09:19
Британское правосудие наказало четырех болельщиков, нарушивших нормы морали на ЧМ в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:36
В Волгограде военная кафедра в ВолГАУ станет доступной для студентов всех вузов областиСмотреть фотографии
08:11
Волгоградстат назвал лучшие места для заработкаСмотреть фотографии
23:03
Руководители полигона «Комус» в Волгоградской области искали консенсус с экологамиСмотреть фотографииCмотреть видео
22:30
Жителей Волгограда зовут окунуться в детствоСмотреть фотографии
20:44
Футболисты Саудовской Аравии прилетели в Волгоград на матч с египтянамиСмотреть фотографии
18:55
Депутаты Волгоградской облдумы отказываются от взноса на капремонтСмотреть фотографии
18:54
Житель Волгоградской области заплатит 160 тысяч рублей за выкуренную у леса сигаретуСмотреть фотографии
16:28
Сборная Египта прилетела из Грозного в ВолгоградСмотреть фотографии
15:08
Болельщик из Нигерии признался в любви к Волгограду на языке йорубаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Для злостных должников по оплате электроэнергии наступит «конец света» Смотреть фотографии
11:37
В Волгограде болельщики после матча Нигерия-Исландия "буксировали" троллейбусСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде закрытый "Красный Октябрь" оштрафован за выбросыСмотреть фотографии
07:39
Минстрой России нашел долгострои в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:23
Болельщика сборной Нигерии в Волгограде доставили со стадиона в больницуСмотреть фотографии
22:01
В Волгограде наставник сборной Нигерии сделал вызов футболистам Аргентины
21:16
Главный тренер Исландии нашел оправдание проигрышу в матче со сборной Нигерии в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:21
В Волгограде странный подарок от русских обескуражил исландцевСмотреть фотографииCмотреть видео
19:55
"Оракул" из Нигерии предрек счет в поединке своей сборной с Исландией - 2:0 Смотреть фотографии
Реклама
 