В Волгоград продолжают прибывать вместе с болельщиками российские и иностранные журналисты для освещения матча Египет-Саудовская Аравия, который состоится на стадионе "Волгоград-Арена" завтра, в понедельник, 25 июня.

Сегодня утром поезд Москва-Волгоград доставил съемочную группу журналистов арабской редакции Russia tuday, в составе которой - корреспондент телеканала Анна Книшенко, оператор Михаил Кондаков и продюсер Кирилл Сидоренко.

Вместе с ними прибыли и египетские болельщики.

Как сообщила ИА "Высота 102" Анна Книшенко, несмотря на вылет из группы сборных Египта и Саудовской Аравии, интерес к матчу в Волгограде у арабской аудитории телеканала огромен. "Мы убеждены, что, несмотря на поражение в группе А сборных Египта и Саудовской Аравии, обе команды будут играть красиво, покажут настоящий футбол и доставят истинное наслаждение болельщикам всего мира", - сказала Анна.

По ее словам, огромное количество болельщиков прибывают в Волгоград из Каира. Среди них очень много врачей, которых объединил в социальных сетях известный в столице Египта доктор и призвал своих коллег приехать город на Волге, чтобы выразить любовь сборной своей страны и всеобщему любимцу, лидеру команды, нападающему Мохаммеду Салаху. "Я бы отметила, что у вас в городе соберется целый консилиум известных арабскому миру медиков, которые очень любят футбол", - отметила журналист Анна Книшенко.

Анна поделилась своими фотографиями, сделанными во время эфиров, посвященных мундиалю из студии Russia tuday на Манежной площади в Москве и подчеркнула, что команда их телеканала работает на только в студии, но и путешествует по городам, где проходят важные для их аудитории матчи ЧМ-2018. "Вместе с болельщиками мы переезжаем из города в город, и вот сегодня мы у вас. Очень надеемся показать нашей аудитории Волгоград, болельщиков, спортсменов, атмосферу настоящего праздника, который царит и в Волгограде, и в других городах России. Анна подчеркнула, что их телеканал, ведущий круглосуточное вещание на арабском языке, смотрят миллионы зрителей.























