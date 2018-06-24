Здравоохранение

Травмированного в ДТП английского болельщика вывезли из Волгограда спецбортом

Здравоохранение 24.06.2018 12:59
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24.06.2018 12:59



Специальный самолет с представителем консульства Великобритании и врачом на борту забрал сегодня из Волгограда Кристиана Тейлора – болельщика из Англии, сообщает ИА «Высота 102». Любитель футбола попал в волгоградскую больницу скорой медицинской помощи №25 сразу после аварии в Светлоярском районе. Англичанин ехал на арендованном автомобиле на матч с участием сборной своей страны, но на узком участке дороги машина съехала в кювет и перевернулась. Кристиан Тейлор получил различные травмы, из автомобиля его вытащили местные жители, они же вызвали скорую помощь. Как рассказал ИА «Высота 102» сам англичанин, он не ожидал, что в России такие отзывчивые люди и особо выразил благодарность врачам СМП №25 за профессионализм. «Все русские вокруг относятся ко мне с большим вниманием и поддерживают. Хотя я не смог сходить на футбол на «Волгоград Арену», я все равно считаю, что поездка на чемпионат мира получилась удачной. Во- первых, во время аварии мне относительно повезло, ведь я мог получить гораздо более тяжелые травмы. Во-вторых, я встретил в Волгограде столько замечательных людей и понял, что у меня было ложное представление о российской медицине», - поделился с ИА «Высота 102» Кристинан Тейлор. Он проживает в Гонконге, где работает учителем истории – именно туда он и улетел специально присланным за ним самолетом. Все расходы на лечение и перелет покрывает страховка.


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