



Магистратский суд английского города Лестер ввел санкции против четырех английских болельщиков, нарушивших нормы морали на чемпионате мира по футболу в России. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию британского 24-часового новостного телевизионного канала "Скай ньюс". Его аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, но преимущественно находится в Англии. "Скай ньюс" начал вещание в феврале 1989 года, став первым в Великобритании круглосуточным информационным телеканалом. Компания имеет 18 корпунктов за пределами Англии, в Москве.

Суд лишил 57-летнего Майкла Герберта из города Дерби права посещать футбольные матчи сроком на пять лет. Это решение принято на основании проведенного полицией расследования после появления в интернете видео антисемитского содержания. Именно в нем запечатлено нацистское приветствие, которое к тому же было отдано в Волгограде - городе, который понес огромные потери и потерпел страшные разрушения во время войны с гитлеровской Германией.





Проходившим по этому же делу двум футбольным фанатам 52 и 58 лет выписано предупреждение на основании действия Закона о футбольных Болельщиках. Рассмотрение их дел отложено до 26 июня.





Еще один болельщик, замешанный в другом инциденте, который, как сообщало ИА "Высота 102", произошел в поезде в Москва-Волгоград, отстранен британским правосудием от посещения футбольных матчей сроком на три года.

Ранее, сообщает ТАСС, Футбольная ассоциация Англии осудила поведение английских фанатов, продемонстрировавших нацистское приветствие в Волгограде во время чемпионата мира, и отметила, что их поведение позорно и не отражает ценностей большинства английских футбольных болельщиков, которые приехали в Россию поддержать свою национальную команду. До этого в сети появилось видео, на котором два болельщика в одном из баров Волгограда показывают нацистское приветствие и выкрикивают нацистские лозунги. Ассоциация заявила, что работает с ответственными органами, включая следственную группу британской полиции, которая проводит расследование для выявления причастных лиц.



