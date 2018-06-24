Общество

В Волгограде дореволюционным домам вернут былую красоту

Общество 24.06.2018 10:14
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24.06.2018 10:14

 
Жители уникальных домов, построенных еще до Великой Октябрьской революции в квартале по улицам Еременко-Пельше-Софийской- Геленджикской Краснооктябрьского района, - в ожидании масштабного ремонта. Как  сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, построенные  в 1913-1917 годах прошлого века «в стиле эклектики с элементами неоклассики»  жилые здания возводились для рабочих и  служащих Царицынского орудийного завода - ныне это ЦКБ "Титан-Баррикады" - и в них до сих пор живут потомки рабочих орудийного завода. 
"Двухэтажки из красного кирпича, которые были восстановлены после войны, строились  будто на века, они и сегодня крепки и красивы, несмотря на непрезентабельный вид фасадов, - рассказывает одна из обитательц дома Татьяна Озерина. - И мы всячески ухаживаем за ними. Территорию каждого такого дома украшают цветники, везде чисто и красиво. А капитальный ремонт, надеемся,  сделает их надежными и полностью безопасными ".
"У этих домов действительно, очень богатая история, - подтвердили информагентству в комитете госохраны объектов культурного наследия региона. - Они строились вместе с сооружением в Царицыне крупнейшего в Европе завода по выпуску   морских и береговых артиллерийских орудий,  изделий специальной металлургии  для военных нужд. Здесь были рынок, лавки, школы, церковь, больница, театр. К  1916 году поселок состоял из 65 кварталов,  но до  настоящего времени домов сохранилось всего 27. После революции завод и поселок были национализированы.  Во время Сталинградской битвы здания частично  пострадали, после войны были восстановлены, а позже признаны объектами культурного наследия,  подлежащими обязательному сохранению". 

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