В Волгограде дореволюционным домам вернут былую красоту

Общество 24.06.2018 10:14
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24.06.2018 10:14
Жители уникальных домов, построенных еще до Великой Октябрьской революции в квартале по улицам Еременко-Пельше-Софийской- Геленджикской Краснооктябрьского района, - в ожидании масштабного ремонта. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, построенные в 1913-1917 годах прошлого века «в стиле эклектики с элементами неоклассики» жилые здания возводились для рабочих и служащих Царицынского орудийного завода - ныне это ЦКБ "Титан-Баррикады" - и в них до сих пор живут потомки рабочих орудийного завода.
"Двухэтажки из красного кирпича, которые были восстановлены после войны, строились будто на века, они и сегодня крепки и красивы, несмотря на непрезентабельный вид фасадов, - рассказывает одна из обитательц дома Татьяна Озерина. - И мы всячески ухаживаем за ними. Территорию каждого такого дома украшают цветники, везде чисто и красиво. А капитальный ремонт, надеемся, сделает их надежными и полностью безопасными ".
"У этих домов действительно, очень богатая история, - подтвердили информагентству в комитете госохраны объектов культурного наследия региона. - Они строились вместе с сооружением в Царицыне крупнейшего в Европе завода по выпуску морских и береговых артиллерийских орудий, изделий специальной металлургии для военных нужд. Здесь были рынок, лавки, школы, церковь, больница, театр. К 1916 году поселок состоял из 65 кварталов, но до настоящего времени домов сохранилось всего 27. После революции завод и поселок были национализированы. Во время Сталинградской битвы здания частично пострадали, после войны были восстановлены, а позже признаны объектами культурного наследия, подлежащими обязательному сохранению".
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