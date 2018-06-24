Жителей Волгограда зовут окунуться в детство

Прятки, салки, разрывные цепи, вышибалы, классики, ножички - эти и многие другие игры ждут волгоградцев завтра на фестивале "Игры забытого детства" в парке Комсомольского сада. Как сообщили ИА "Высота 102" организаторы мероприятия, главная задача — "отвлечь людей от компьютеров, вывести социальное общение из виртуального пространства в реальное и дать возможность поиграть на свежем воздухе".

Участники фестиваля получат «личный маршрут», познакомятся с играми, обозначенными на разных «станциях», а волонтеры объяснят правила игры.

Фестиваль проводится МБУК «Отдых-Центр» совместно с администрацией Центрального района Волгограда уже в третий раз, его участниками были школьники, воспитанники подростково-молодежных клубов Волгограда, жители города, возраст которых - от 7 до 70 лет. Начало фестиваля - в 11.00.