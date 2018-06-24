Культура

Жителей Волгограда зовут окунуться в детство

Культура 23.06.2018 22:30
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23.06.2018 22:30


Прятки, салки,  разрывные цепи, вышибалы, классики, ножички - эти и многие другие игры ждут волгоградцев  завтра на фестивале "Игры забытого детства" в парке  Комсомольского сада. Как сообщили ИА "Высота 102" организаторы  мероприятия,   главная задача — "отвлечь людей от компьютеров,  вывести социальное общение из виртуального пространства в реальное и  дать возможность поиграть на свежем воздухе".  
Участники фестиваля получат «личный маршрут»,   познакомятся  с играми, обозначенными на разных «станциях», а волонтеры объяснят правила игры. 
Фестиваль проводится МБУК «Отдых-Центр»  совместно с администрацией  Центрального района  Волгограда уже в третий раз, его участниками были школьники,  воспитанники подростково-молодежных клубов Волгограда, жители города, возраст которых - от 7 до 70 лет. Начало фестиваля - в 11.00.

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