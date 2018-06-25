Экология

В Волгограде в лесопарковой зоне наводят марафет

Экология 25.06.2018 08:29
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25.06.2018 08:29

Сегодня в лесопарковой зоне  вдоль Малого проспекта имени Ленина  звенят бензокосилки: идет покос травы . Как сообщили сегодня ИА "Высота 102"  жители домов, проживающих на улице Хользунова, такой активности они не наблюдали давно, и признались, что этот факт не может их не радовать.  По словам одного из работников, который назвал себя Александром Ивановым, работы  идут уже который день, планируют закончить в ближайшее время.  
 
Но более всего, как признались читатели информагентства, их поразило, когда в их парке  высадился рабочий десант с пилами и  граблями, который "прошерстил" всю зеленую зону, начиная от улицы Штеменко. Были спилены все сухие ветки, погибшие деревья, убрана старая листва и вывезена из этой зеленой территории. 
"Такую картину мы наблюдали впервые за последние 20-30 лет  в нашем парке, в котором деревья сажали еще наши родители, работники завода "Баррикады" и "Красного октября",  - поделились волгоградцы. - Поэтому радует, что не только центр приводится в порядок, но и наш  Краснооктябрьский район, на который власти наконец-то обратили внимание".  

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