В Волгограде в лесопарковой зоне наводят марафет

Экология 25.06.2018 08:29
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25.06.2018 08:29
Сегодня в лесопарковой зоне вдоль Малого проспекта имени Ленина звенят бензокосилки: идет покос травы . Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" жители домов, проживающих на улице Хользунова, такой активности они не наблюдали давно, и признались, что этот факт не может их не радовать. По словам одного из работников, который назвал себя Александром Ивановым, работы идут уже который день, планируют закончить в ближайшее время.
Но более всего, как признались читатели информагентства, их поразило, когда в их парке высадился рабочий десант с пилами и граблями, который "прошерстил" всю зеленую зону, начиная от улицы Штеменко. Были спилены все сухие ветки, погибшие деревья, убрана старая листва и вывезена из этой зеленой территории.
"Такую картину мы наблюдали впервые за последние 20-30 лет в нашем парке, в котором деревья сажали еще наши родители, работники завода "Баррикады" и "Красного октября", - поделились волгоградцы. - Поэтому радует, что не только центр приводится в порядок, но и наш Краснооктябрьский район, на который власти наконец-то обратили внимание".
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