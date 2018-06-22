Футболисты Саудовской Аравии прилетели в Волгоград на матч с египтянами









Несколько минут назад в аэропорту Волгограда приземлился самолет сборной Саудовской Аравии по футболу. Как сообщает ИА «Высота 102», «Boeing 738» авиакомпании «Россия» с футболистами на борту прибыл в Волгоград из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург). Саудовская Аравия базируется на тренировочной базе «Зенита».

Завтра, 24 июня, сборная Саудовской Аравии проведет на «Волгоград Арене» тренировку и предматчевую пресс-конференцию.

Напомним, матч между сборными Египта и Саудовской Аравии пройдет в Волгограде в понедельник, 25 июня. Исход игры уже не повлияет на положение команд в группе. По результатам предыдущих игр египтяне и аравийцы выбывают из группы А. Египет проиграл Уругваю (0:1), а затем сборной России (1:3). Саудовская Аравия потерпела поражение от россиян (0:5), а затем уступила Уругваю (0:1). В 1/8 финала из группы А вышли сборная России и Уругвая.



