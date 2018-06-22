|Спорт
|23.06.2018 20:44(Обновлено: 23.06.2018 22:40)
Футболисты Саудовской Аравии прилетели в Волгоград на матч с египтянами
Несколько минут назад в аэропорту Волгограда приземлился самолет сборной Саудовской Аравии по футболу. Как сообщает ИА «Высота 102», «Boeing 738» авиакомпании «Россия» с футболистами на борту прибыл в Волгоград из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург). Саудовская Аравия базируется на тренировочной базе «Зенита».
Завтра, 24 июня, сборная Саудовской Аравии проведет на «Волгоград Арене» тренировку и предматчевую пресс-конференцию.
Напомним, матч между сборными Египта и Саудовской Аравии пройдет в Волгограде в понедельник, 25 июня. Исход игры уже не повлияет на положение команд в группе. По результатам предыдущих игр египтяне и аравийцы выбывают из группы А. Египет проиграл Уругваю (0:1), а затем сборной России (1:3). Саудовская Аравия потерпела поражение от россиян (0:5), а затем уступила Уругваю (0:1). В 1/8 финала из группы А вышли сборная России и Уругвая.
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|Культура
|23.06.2018 22:30
Прятки, салки, разрывные цепи, вышибалы, классики, ножички - эти и многие другие игры ждут волгоградцев завтра на фестивале "Игры забытого детства" в парке Комсомольского сада. Как сообщили ИА "Высота 102" организаторы мероприятия, главная задача — "отвлечь людей от компьютеров, вывести социальное общение из виртуального пространства в реальное и дать возможность поиграть на свежем воздухе". Участники фестиваля получат «личный маршрут», познакомятся с играми, обозначенными на разных «станциях», а волонтеры объяснят правила игры. ...
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|Общество
|23.06.2018 18:55
Полномочия по установлению размера взноса на проведение капремонта депутаты Волгоградской облдумы хотят передать администрации региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект изменений в закон Волгоградской области о капремонте, разработчики проекта мотивируют это обстоятельство тем, что именно администрация области несет ответственность за реализацию программы, а также – финансовую устойчивость регоператора. К тому же, говорится в проекте, администрация региона должна актуализировать программу капремонта с учетом фактически собранных средств собственников. Напомним, Волгоградская область входит в число четырех регионов России, где полномочия по установлению размера взноса на капремонт многоквартирных домов имеют законодательные органы власти. В остальных – в 81...
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|Расследования
|23.06.2018 18:54
Более 160 тысяч рублей выплатит житель Волгоградской области Серафимовичскому лесничеству за ущерб от пожара, возникшего из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Клетского районного суда. Иск о взыскании более 160 тысяч рублей с гражданина Попова, по вине которого пострадало 10,98 га лесных насаждений, подал прокурор Клетского района. Установлено, что тлеющий окурок, брошенный Поповым, воспламенил сухую растительность и под воздействием сильного ветра огонь перекинулся на территорию Перекопского участкового лесничества ГКУ ВО «Серафимовичское лесничество». Так, в результате пожара было уничтожено 64,8 куб. м. сосны и 22,15 куб.м. белой акации. Лесному фонду был причинен ущерб...
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|Спорт
|23.06.2018 16:28 (Обновлено: 23.06.2018 18:55)
Сегодня сборная Египта прилетела в Волгоград для участия в матче с Саудовской Аравией, который пройдет в городе на Волге 25 июня в рамках чемпионата мира по футболу. Как сообщает ИА «Высота 102», египетские футболисты и тренерский штаб прибыли из Грозного на самолете «Airbus A319» авиакомпании «Россия», который носит имя «Ростов-на-Дону». Столицу Чеченской республики, напомним, сборная Египта выбрала своей базой на время ЧМ. В Грозном египтян принимают очень тепло и радушно. Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о присвоении нападающему английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммеду Салаху звания почетного гражданина Чеченской республики. В Волгограде сборная Египта...
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|Общество
|23.06.2018 15:08
Волгоград произвел неизгладимое впечатление на множество болельщиков, приехавших на матчи Чемпионата мира по футболу. Так, гость из Нигерии Адессиян Эммануэль Айодеджи рассказал журналистам ИА “Высота 102” о самых ярких впечатлениях, которые он пережил в городе на Волге: “Во-первых, это фантастический матч со сборной Исландии и наша победа. Я надеюсь, что мы так же выиграем и у сборной Аргентины. Сейчас я как раз уезжаю в Санкт-Петербург, чтобы поддержать нашу команду”. Говоря о Волгограде, Эммануэль заметил, что встретил здесь множество очень хороших людей. “Я люблю этот город и его жителей. Здесь прекрасные музеи, великолепный стадион, я сделал много фотографий. Многие волгоградцы фотографировались...
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|Экономика
|23.06.2018 12:10
Общая задолженность граждан за потребленную электрическую энергию перед ПАО «Волгоградэнергосбыт» сохраняется на высоком уровне. Компании приходится прибегать к ограничению потребления коммунального ресурса как крайней мере воздействия на наиболее злостных неплательщиков. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, только в мае 2018 года энергетики направили 1,3 тысяч уведомлений неплательщикам, задолжавшим за электроэнергию более 8,7 млн. рублей. Оперативно погасить долги решили 48 процентов оповещенных. Напомним, что за 2017 год уведомления об отключении по задолженности на сумму около 80 миллионов рублей получили более 10 тысяч потребителей-физических лиц. Согласно статистике сбытовиков, 40% должников предпочли погасить задолженность, не дожидаясь «конца света». ...
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|Общество
|23.06.2018 11:37
Троллейбус маршрута №10, сломавшийся в Краснооктябрьском районе, помогли отбуксировать болельщики. Как рассказали ИА “Высота 102” очевидцы, после матча болельщики сели в троллейбус на остановке площадь Возрождения, но, видимо, по причине неисправности он остановился. Пассажиры высадились и затем помогли сдвинуться с места неисправному транспорту. Несколько позже в соцсетях появилось видео на котором запечатлены веселые болельщики, толкающие электротранспорт. На фото: кадр из видеозаписи Владислава Серова
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|Общество
|23.06.2018 11:03
В Волгоградской области в 33 муниципальных районах - 416 братских могил и 48 эвакуационных госпиталей. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в реготделении ОНФ после проведенного мониторинга. Больше всего братских захоронений зафиксировано в Калачевском и Суровикинском районах – по 42, а также в Кумылженском и Светлоярском районах – 40 и 34 соответственно. Состояние мемориалов, расположенных даже в самых маленьких населенных пунктах, хорошее или удовлетворительное: за ними ведется уход, по необходимости осуществляется ремонт, облагораживается прилегающая территория. Что касается эвакуационных госпиталей, то они зафиксированы активистами ОНФ в семи муниципалитетах, при этом из общего количества больше всего таких объектов в Новоаннинском...
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|Экология
|23.06.2018 10:31
Ворошиловский районный суд Волгограда оштрафовал АО ВМК «Красный Октябрь» за отсутствие разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 220 тыс. руб. Такое решение, сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области, было принято по результатам административного расследования, проведенного государственным инспектором управления в феврале-марте 2018. При этом судом в четвертый раз за 2017-2018 годы было отказано в административном приостановлении деятельности ЭСПЦ № 2 АО «ВМК «Красный Октябрь». Хотя общая сумма штрафов, наложенных на предприятие за этот период, составила более 1 миллиона рублей. Как известно, деятельность предприятия была приостановлена на 2 месяца – с 25 мая...
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|Экология
|23.06.2018 08:03 (Обновлено: 23.06.2018 22:42)
День открытых дверей организовали руководители полигона ООО «Комус» в Светлоярском районе Волгоградской области. Причиной стали многочисленные жалобы жителей на его деятельность. Чтобы прояснить ситуацию и снять напряжение, для экологов, представителей общественных организаций, чиновников, жителей района, журналистов провели экскурсию по территории, отвечали на вопросы присутствующих: о состоянии почвы, подземных вод, объемах ввозимых отходов. Полигон функционирует с 2015 года, срок его службы рассчитан на 17 лет. За последние годы, - сделали вывод экологи, - полигон превратился в обычную свалку, которая травит людей. Однако с этим мнением руководители «Комуса» не согласились. Они утверждают, что здесь соблюдаются все экологические требования. Подробности – в материале ИА...
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|Газетный киоск
|23.06.2018 07:39
Пять регионов России не смогли представить в минстрой схемы финансирования проблемных объектов, среди которых – Волгоградская область. По словам главы минстроя Владимира Якушева, на данный момент 27 жилых объектов не имеют плана достройки. Кроме Волгоградской, долгострои расположены на территории Ивановской, Нижегородской, Челябинской и Томской областей. Как заявили «Известиям» в министерстве строительства и ЖКХ России, «по 27 объектам мы сегодня не видим срока окончания. Это говорит о том, что субъекты РФ не понимают, за счет каких источников они будут достраивать эти дома». Сейчас субъекты РФ ищут...
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|Газетный киоск
|22.06.2018 22:23 (Обновлено: 23.06.2018 22:52)
Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Болельщика сборной Нигерии доставили в больницу со стадиона в Волгограде, где в пятницу прошел матч нигерийской сборной с Исландией, сообщил агентству "Интерфакс" осведомленный источник. "Болельщику сборной Нигерии во время матча стало плохо. Его доставили в больницу №25, где в настоящее время оказывают всю необходимую помощь", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что еще один гражданин Нигерии был госпитализирован сегодня утром в больницу Волгограда с железнодорожного вокзала после того, как он почувствовал недомогание. Врачи установили, что у него повышен сахар в крови.
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|Спорт
|22.06.2018 22:01
"Наша сборная имеет хорошие шансы на победу в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 против команды Аргентины". Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", после победы над сборной Исландии на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор. Поэтому, "мы будем играть на победу, победитель выходит в следующий этап", - заметил наставник нигерийской сборной. При этом он отметил, "мы играли товарищеский матч в Краснодаре и обыграли аргентинцев, но тогда не было Месси". В беседе с журналистами нападающий сборной Нигерии по футболу Ахмед Муса, который сегодня сделал дубль в матче с Исландией, заявил, что готов вернуться в московский ЦСКА, но сейчас должен быть ...
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|Общество
|22.06.2018 21:16
Жаркая погода в Волгограде могла помешать футболистам сборной Исландии проявить все свои лучшие качества в матче чемпионата мира с Нигерией. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон. По словам главного тренера, "это была не идеальная игра, но все выкладывались по полной. Может, температура на них повлияла, для нас было жарковато. Но здесь важно, что сборная Нигерии сыграла очень хорошо". При этом Хеймир Хадльгримссон признал, что "мы выбрали неверную тактику и атаковали беззубо. Нигерийцы же хорошо проводили быстрые атаки". После двух туров в группе D первое место занимает команда...
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|Общество
|22.06.2018 20:21
За пару часов до матча «Нигерия – Исландия» на подступах к стадиону «Волгоград Арена» был шумный праздник. Если в день первой игры болельщиков атаковали полчища мошкары, то сегодня их истязала волгоградская жара - столбик термометра достигал 40 градусов по Цельсию. Исландцы выглядели несколько разморенными, а вот нигерийцы отмечали, что «погода отличная». Группа «викингов», встреченных перед матчем съемочной группой информагентства, с изумлением показала странный подарок «от русских» - сушеную рыбу. Какое назначение, по версии иностранцев, имеет этот "подозрительный предмет" – узнаете, посмотрев видеоматериал «Высоты 102».
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